霸凌釀拆廟！號召600人包圍中壢武和宮撻伐 2男女遭拘提5萬交保

中壢武和宮發生未成年少年集體霸凌事件引發關注，支持反霸凌者前天深夜出動高家廣澤尊王轎班，號召數百人支援扛轎、施放高空煙火撻伐，桃園地檢署昨指揮中壢警方拘提2名號召男女，訊後各以5萬元交保，強調反霸凌不能成為聚眾滋事的理由。

少年遭霸凌事件引發網路熱議，有人透過社群平台臉書、IG、Threads等號召民眾前往中壢武和宮表達不滿，甚至動員另家宮廟及轎班。原本以反霸凌為訴求的行動，最後演變成大批人群深夜聚集，現場還出現抬神轎、施放高空煙火等情況，讓周邊交通及公共秩序受到影響。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡指出，檢方昨天接獲桃園市警局中壢分局通報，有民眾藉日前中壢少年遭霸凌事件，在網路貼文號召群眾於19日深夜包圍武和宮，現場聚集近500人，嚴重堵塞周邊交通、妨害社會安寧，並造成公眾往來危險。

檢察長張春暉獲報後，立即指派重大刑案專組檢察官鍾瀚逸指揮中壢分局偵辦。專案小組分析現場蒐證影帶、梳理網路資訊後，鎖定在Threads貼文動員群眾的于女，以及在現場指示扛轎的呂男，查明兩人以「高家廣澤尊王」名義號召活動，並集結神明陣頭等情事。

檢察官隨即核發拘票，指揮專案小組拘提于女、呂男到案。兩人經檢察官訊問後，檢方認定其等涉嫌刑法第153條煽惑他人犯罪或違背法令罪，以及同法第185條第1項妨害公眾往來交通安全罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，均諭知以新台幣5萬元具保。

桃園地檢署強調，台灣是法治社會，無論霸凌或其他刑事案件，都應循合法、正當的法律程序處理，不能藉「私刑正義」之名聚眾滋事，甚至挑戰公權力。民眾面對社會事件應保持理性，切勿受到網路言論煽動，盲目跟隨前往現場起鬨；對於違法行為，檢方將秉持嚴查速辦立場，全力維護社會秩序及民眾安全。

中壢武和宮爆發少年集體霸凌事件引發關注，支持反霸凌者前天深夜出動高家廣澤尊王轎班，號召數百人支援扛轎、施放高空煙火撻伐，桃園地檢署昨指揮中壢警方拘提2名號召男女，訊後各以5萬元交保。圖／桃園地檢署提供