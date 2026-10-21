9旬翁沒穿褲子拄杖獨走關西 警一問住哪…他只記得這件事

「怎麼有老先生沒穿褲子，一個人在路上走？」新竹縣關西鎮一名9旬老翁下半身未著褲，拄著拐杖獨自行走，神情疲憊。警方獲報發現老翁迷途，先提供衣物遮蔽並帶回休息，查出身分後聯繫焦急尋人的家屬，助他平安返家。

新埔警分局18日下午1時許接獲通報，關西鎮上南片往長壽橋方向，有名老翁獨自在路旁行走，且下半身未穿褲子，僅靠一根拐杖支撐身體，民眾擔心發生意外報案，警方獲報立即趕往查看。

警方抵達後，發現老翁已顯疲態，上前詢問身分及住處時，老翁只能說出自己的姓名及出生年月日，卻怎麼也說不清楚「家在哪裡」。

考量老翁年事已高，警方先將他帶回派出所休息，也找來衣物讓他遮蔽身體，隨後依老翁提供的零星資訊，透過戶役政資料逐一查詢，終於確認他是90多歲的鍾姓老翁，並順利聯繫上家屬。

電話另一頭的家屬接獲消息，這才放下心中大石。家屬表示，鍾翁有輕微失智情形，當天中午趁家人用餐時自行外出，家人稍後發現他不見了，焦急四處尋找，卻始終找不到人，沒想到老翁已一路走到外頭，所幸警方及時發現。

家屬趕到派出所時，看見鍾翁平安坐在所內，終於鬆了一口氣，也頻頻感謝員警協助尋人及一路照料，讓這場驚魂記平安落幕。

新埔警分局提醒，家中若有失智或容易走失的長者，家人應多加留意行蹤，也可讓長者隨身配戴載有姓名、聯絡電話等資訊的識別配件，一旦不慎走失，可協助警方或熱心民眾迅速確認身分、聯繫家屬，降低意外風險。

考量老翁年事已高，警方先將他帶回派出所休息，也找來衣物讓他遮蔽身體。圖／警方提供

新竹縣關西鎮一名9旬老翁下半身未著褲，拄著拐杖獨自行走，神情疲憊。圖／警方提供