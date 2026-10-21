獨／「蜘蛛人老賊」偷百萬喊無力再犯 法官信了！檢方又1萬交保警傻眼

「20年老賊」67歲黃姓男子上月鎖定台北市中山區某大樓8樓，透過攀爬外牆當起「蜘蛛人」行竊，成功得手屋內精品鑽戒、首飾和13萬元現金，總價值破200萬。黃男去年同因百萬竊盜案被抓遭羈押，今年4月以「已67歲無力再犯」為由，獲法官10萬元交保；這次警方持票抓人，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦，孰料檢方複訊給他1萬元交保，讓辛苦破案的警察倍感震驚，士氣大受打擊。

警方調查，被害住戶27歲林姓女子與未婚夫住在中山區雙城街，正準備籌備婚禮，上月中秋節連假回台南探親，孰料被黃男鎖定。黃男9月25日晚上8點50分化身成「蜘蛛人」，從隔壁公寓外牆順著水管一路矯健攀爬，因林女客廳窗戶未鎖，順利入屋。

黃男即使已67歲仍身手矯健，僅花40分鐘，約在當晚9點30分得手離開。林女損失包括Chaumet鑽戒、Tiffany項鍊及MIKIMOTO珍珠項鍊等昂貴首飾與13萬元現金，財損破200萬。

中山分局圓山派出所本月1日獲報組專案小組，比對監視器畫面，發現黃男犯案後悠哉搭計程車離去，鎖定他身分，13日在新北市板橋區住處拘提。

黃男落網坦承「監視器畫面的人是我」，但矢口否認行竊，警方搜索他屋內未找到贓物，懷疑已被變賣，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後1萬元交保。

據了解，黃男早前從事海產批發，家境富裕，卻因好賭又染毒，散盡千萬家產開始偷竊。翻開前科資料，他根本是「犯案超過20年的老賊」，犯案足跡遍及雙北、彰化等地，曾在新北市3個月內連偷30戶、得手上百萬；犯罪模式高度一致，專挑連棟透天或老舊公寓高樓層，以水管或遮雨棚為梯，鎖定易變現的名錶、金飾與高檔精品。

黃男數度被抓始終不知悔改，進出警局和監獄就當廚房一樣，曾遭法院裁定執行長達6年9月的重刑，並在2017年假釋，孰料又因案入獄10月。大半輩子光是入監服刑與羈押的時間，累計超過10年。

令人咋舌的是，黃男去年11月在北市萬華偷竊至少4次、得手上百萬，被抓後檢方聲押獲准，孰料經羈押5個月，今年4月他以「今年67歲了，無力再犯，家中有高齡長輩要照顧」為由，向法官聲請停止羈押，法官裁定10萬元交保。

但黃男交保期間不僅先前在彰化與萬華的竊盜案，分別被法院判2年10月與1年4月徒刑，如今又在中山區攀爬至8樓犯下百萬竊盜案，可謂「賊性難改」。

67歲黃姓男子有多筆住宅竊盜前科，頻頻當「蜘蛛人」在雙北市等地行竊，即使多次入獄仍不知悔改，北市中山區上月又發生百萬住宅竊盜案，警方持票拘提他。記者翁至成／翻攝