駕駛座剷平！BMW進國三新化休息站撞進大貨車底 駕駛、乘客2死

台積電高雄楠梓園區F22 P4廠新建工程昨重大工安事故釀4死，事故原因指向鋼構螺栓斷裂，造成連人帶鋼梁從高處墜落，南科管理局長鄭秀絨今天說，初步研判可能是鋼構連結螺栓重複使用，導致彈性疲乏、強度不足，也不排除螺栓數量不足，她透露，南科管理局去年至今已針對該工程進行21次勞動檢查，另有1次鋼構專項檢查，確切事故原因仍待調查釐清。

2026-10-21 10:58