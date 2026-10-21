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駕駛座剷平！BMW進國三新化休息站撞進大貨車底 駕駛、乘客2死

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國三新化休息站BMW高速撞大貨車， 駕駛及乘客當場死亡，車禍現場一片狼籍。圖／ 民眾提供
國三新化休息站BMW高速撞大貨車， 駕駛及乘客當場死亡，車禍現場一片狼籍。圖／ 民眾提供

國3台南新化休息站今清晨發生嚴重交通事故，1輛BMW轎車不明原因高速撞上前方停放大貨車，車頭直接衝入貨車底，駕駛及乘客1男1女當場死亡，詳細肇事原因待釐清。

事故發生在今晨約5時，地點在國3北向350.6公里處，據查，該輛BMW轎車在進入新化休息站時，車輛不明原因高速衝撞停放在休息站大車停車格內的大貨車，台南市消防局獲報緊急調派附近關廟、歸仁等消防分隊7車15名消防隊員趕往協助脫困。

消防隊員趕抵發現車頭逕衝入貨車底，車頭嚴重凹陷變形，車體激烈衝撞已成廢鐵，消防隊員用破壞器材將車內1男1女約60歲男女脫困，不過兩人均已明顯死亡，未送醫，事故原因仍待國道警方進一步調查中。

國三新化休息站BMW高速撞大貨車車頭卡在車底， 駕駛及乘客當場死亡，<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>現場一片狼籍。圖／民眾提供
國三新化休息站BMW高速撞大貨車車頭卡在車底， 駕駛及乘客當場死亡，車禍現場一片狼籍。圖／民眾提供

國三新化休息站BMW高速撞大貨車， 駕駛及乘客當場死亡，車禍現場一片狼籍，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供
國三新化休息站BMW高速撞大貨車， 駕駛及乘客當場死亡，車禍現場一片狼籍，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供

國三新化休息站BMW高速撞大貨車， 駕駛及乘客當場死亡，車禍現場一片狼籍。圖／民眾提供
國三新化休息站BMW高速撞大貨車， 駕駛及乘客當場死亡，車禍現場一片狼籍。圖／民眾提供

BMW 乘客 停車格 國道 車禍

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