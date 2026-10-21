聽新聞
0:00 / 0:00
駕駛座剷平！BMW進國三新化休息站撞進大貨車底 駕駛、乘客2死
國3台南新化休息站今清晨發生嚴重交通事故，1輛BMW轎車不明原因高速撞上前方停放大貨車，車頭直接衝入貨車底，駕駛及乘客1男1女當場死亡，詳細肇事原因待釐清。
事故發生在今晨約5時，地點在國3北向350.6公里處，據查，該輛BMW轎車在進入新化休息站時，車輛不明原因高速衝撞停放在休息站大車停車格內的大貨車，台南市消防局獲報緊急調派附近關廟、歸仁等消防分隊7車15名消防隊員趕往協助脫困。
消防隊員趕抵發現車頭逕衝入貨車底，車頭嚴重凹陷變形，車體激烈衝撞已成廢鐵，消防隊員用破壞器材將車內1男1女約60歲男女脫困，不過兩人均已明顯死亡，未送醫，事故原因仍待國道警方進一步調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。