台積電楠梓廠重大工安釀第4死 最後一名傷者搶救昨深夜不治

台積電高雄楠梓廠昨發生重大工安事故，4名工人進行鋼構吊掛作業時，疑因螺栓斷裂，連人帶鋼梁從高處墜落，昨晚已有3人傷重不治，唯一生還的37歲黃姓工人送往高雄榮總搶救，經緊急手術後轉入加護病房，未料傷勢過重，昨深夜11時仍宣告不治，整起事故釀成4死，成為台積電高雄廠建廠以來重大工安事故。

這起事故發生在昨日下午4時許，地點位於台積電楠梓園區F22 P4新建工程工地，當時承攬商上昊機械有限公司4名男性工人正在進行鋼構吊掛安裝作業，疑似3樓外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，導致鋼構組件失去支撐，4名工人也跟著從高處墜落，現場人員見狀立即通報消防局，救護人員趕抵後將傷者分送3家醫院搶救。

其中，34歲楊姓工人送往健仁醫院，昨傍晚率先傳出搶救不治；33歲黃姓工人送往海軍總醫院、34歲周姓工人送往高雄榮總，2人到院前均已無呼吸心跳，因傷勢嚴重，經醫療團隊全力搶救，仍先後宣告不治。

另名37歲黃姓工人送往高雄榮總時意識清醒，是4名墜落工人中唯一生還者，院方緊急安排手術搶救，術後轉入加護病房持續治療，原本仍有一線生機，不料經過一夜搶救，昨深夜11時仍因傷重不治，讓這起重大工安事故死亡人數從3人增加至4人。

南科管理局表示，事故發生後已派遣勞動檢查人員進場調查，初步了解，4名作業人員進行鋼構吊掛安裝時，疑因3樓外側鋼構連結板螺栓斷裂，導致人員與鋼構組件一同墜落，確切事故原因仍待釐清。

南科管理局指出，已要求F22 P4新建工程鋼構吊裝作業停止施工，將調查鋼構連結板、螺栓固定及吊掛作業程序，釐清施工安全防護措施是否符合規定，並依調查結果及職業安全衛生相關法規，依法辦理後續裁處事宜。

台積電昨晚發表聲明表示，事故發生地點目前屬承攬商交付施工範圍，相關工程已自主停工，台積電工地安全團隊持續在現場配合調查，釐清事故發生原因。

至於F22 P4廠是否因重大工安事故影響後續建廠進度，南科管理局表示，預計竣工期程及未來製程規畫涉及廠商建廠與營運安排，仍應以台積電正式說明為準。

台積電高雄楠梓廠傳出重大工安事故，4名男性工人施工時從高處墜落。聯合報系資料照

台積電楠梓園區傳出工安意外四人意外墜落，目前廠區全面停工調查中。記者劉學聖／攝影