巡邏撿到腰包藏近20萬財物…台中警調監視器助失主尋回 獲選廉潔楷模

台中市警察局第五分局警員林志誠去年12月巡邏時，在北屯區路旁撿到一只腰包，裡面有現金近6萬元及一條市價約15萬元的金項鍊，總價值近20萬元。他絲毫不為所動，立即帶回派出所登記清點，並調閱監視器找到失主，將財物全數歸還。台中市政府昨日在市政會議中表揚林志誠為「115年度廉潔楷模」，由副市長黃國榮頒獎。

警員林志誠去年12月19日擔服清晨5時至8時的巡邏勤務，上午7時50分巡經北屯區敦仁街時，發現路旁遺落一只腰包。他上前查看並檢視包內物品，想確認失主身分，赫然發現裡面除了一個零錢包，還有現金5萬9723元、一條市價約15萬元的黃金項鍊。

面對貴重財物，林志誠第一時間將腰包帶回駐地，依拾得遺失物作業程序誠實登載清點，調閱周邊監視器追查。他從畫面中發現，失主騎乘機車時腰包沒扣好，才從身上掉落路旁，隨即循線聯繫失主到派出所，確認物品無誤後，順利物歸原主。

市府指出，林志誠拾金不昧，展現面對誘惑時的良好品操風紀，具體實踐公務人員的廉潔精神，此次獲選廉潔楷模，不僅是對他個人的最高肯定，也為機關內部樹立廉能典範，有助提升警察形象與民眾信任。

第五警分局長劉明興呼籲，民眾外出時應隨時留意隨身攜帶的貴重物品與包包，騎車時尤其要確認隨身包已扣好，避免因一時疏忽造成財產損失；若不慎遺失物品，可到鄰近派出所報案，或透過警政署拾得遺失物管理系統協尋。

腰包內還有一條市價約15萬元的黃金項鍊，林志誠不為所動，立即帶回派出所登記清點。圖／第五警分局提供

警員林志誠巡邏時拾獲的腰包內，裝有現金5萬9723元。圖／第五警分局提供