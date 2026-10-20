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屏東雜貨店老闆一年三度遭毆 4嫌犯案兩度換假車牌掩行蹤 檢聲押

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市一家雜貨店老闆莫男今年10月10日國慶日中午遭人毆打受傷。檢警發現，梁姓男子請傅姓男子找人毆打莫男，過程中竟還兩度更換車牌，增加警方追緝難度。去年9月、11月，莫男也遭人毆打，檢警查出，梁男、傅男都參與其中。警方今20日拘提梁男等共4人，警詢涉傷害等罪移送檢方，檢方晚間向法院聲押禁見梁男共4人。

檢方調查，今年國慶日中午時，傅男夥同兩名李男先在傅男家集合，將原本車牌更換偽造車牌Ａ，3人再乘坐懸掛偽造車牌A的車輛，到梁男住處，再次將車牌更換為偽造車牌Ｂ，梁男開車載傅男、兩名李男，乘坐掛偽造車牌B車輛，到被害人莫男在屏東市和生路經營雜貨店埋伏。

被害人莫男開車回到店內時，傅男、兩名李男共3人一擁而上，徒手壓制被害人、向被害人噴灑辣椒水，持木棍毆打被害人成傷。得逞後，4人先開車到鹽埔鄉某處將偽造車牌B換回偽造車牌A，再開車返回梁男住處，將偽造車牌A換回原車牌。檢警另查出去年2025年9月30日、2025年11月14日被害人遭毆打成傷，梁男、傅男也參與，一併依法究辦。

 檢方今深夜訊後，認定梁男涉犯刑法第150條第1項後段在公共場所聚集三人以上首謀實施強暴罪嫌。傅男、兩名李男共同涉刑法第150條第1項後段在公共場所聚集三人以上之下手實施強暴罪嫌，梁男等4人共同涉傷害、行使偽造特種文書等罪嫌，犯嫌重大，有逃亡、串證、滅證之虞，事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，今20日晚間向法院聲羈押禁見，釐清犯案動機。

檢方強調，科技執法無所遁形，不法分子莫心存僥倖，懸掛偽造車牌躲避查緝，檢警必依法嚴辦，決不寬貸。

檢方今拘提梁男、傅男與兩名李男共4人，訊後涉犯傷害、偽造文書等罪向法院聲押禁見。圖／警方提供
檢方今拘提梁男、傅男與兩名李男共4人，訊後涉犯傷害、偽造文書等罪向法院聲押禁見。圖／警方提供

檢方今拘提梁男、傅男與兩名李男共4人，訊後涉犯傷害、偽造文書等罪向法院聲押禁見。圖／警方提供
檢方今拘提梁男、傅男與兩名李男共4人，訊後涉犯傷害、偽造文書等罪向法院聲押禁見。圖／警方提供

假車牌 屏東 老闆

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