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嘉義22歲騎士車禍亡！相驗確認頭顱損傷 轎車男女疑頂替駕駛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉19日上午發生機車與轎車碰撞死亡車禍，22歲吳姓騎士送醫不治，檢警今天相驗，確認吳男因頭部外傷合併雙耳出血，造成頭顱部損傷死亡，死亡方式為意外，另採集眼球液及血液送驗酒精、毒藥物。這起車禍還涉及轎車駕駛與乘客疑似冒名頂替，檢警持續調查釐清。

警方調查，吳男19日上午9時24分許，騎乘機車沿東石鄉黎明七路由南往北行駛，行經觀海三路交叉口時，與沿觀海三路內側車道由東往西行駛的轎車發生碰撞。吳男倒地重傷，救護人員到場時已無呼吸心跳，緊急送往嘉義長庚醫院搶救，仍於上午10時42分宣告不治。

警方到場處理時，轎車上46歲柯姓男子與48歲徐姓女子均在現場，徐女自稱是駕駛，並接受警方酒測。不過，警方調閱行車紀錄器影像，發現車禍發生後，從駕駛座下車的是柯男，徐女則從副駕駛座下車，與兩人最初說法不符。

警方進一步查證，確認實際駕駛為從事廚師工作的柯男，徐女則是乘客，兩人涉嫌在事故發生後冒名頂替，相關原因及是否涉及其他不法情事，仍待檢警釐清。

嘉義地檢署今天會同法醫相驗吳男遺體，發現死者頭部外傷合併雙耳出血，研判因頭顱部損傷死亡，死亡方式認定為意外。檢方另採集死者眼球液及血液，送驗酒精及毒藥物，以釐清事故相關疑點。

至於柯男是否涉及過失致死、肇事逃逸及唆使頂替等罪嫌，徐女是否涉及頂替罪，仍須依相關事證調查認定，事故詳細肇因也有待進一步釐清。

嘉義地檢署今天相驗東石鄉死亡車禍，確認死者因頭顱部損傷死亡，死亡方式為意外，另採集檢體送驗酒精及毒藥物。聯合報系資料照
嘉義地檢署今天相驗東石鄉死亡車禍，確認死者因頭顱部損傷死亡，死亡方式為意外，另採集檢體送驗酒精及毒藥物。聯合報系資料照

嘉義 騎士 車禍

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