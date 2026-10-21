招待旅遊還送禮盒 屏縣滿州鄉長古榮福涉賄遭押

選前不到四十天，屏東縣滿州鄉長古榮福涉以免費招待鄉親兩天一夜旅遊、贈水蜜桃禮盒賄選，屏東地檢署偵辦昨向法院聲押禁見獲准。尋求連任的古榮福，面對前鄉長余增春挑戰，上演「前後任對決」，兩人實力相當，古遭收押對選情投下震撼彈。屏東縣府將派任代理鄉長，這也是年底大選屏東縣第一個鄉長參選人涉賄遭收押。

屏檢調查，六十二歲古榮福與樁腳村長等五人，今年五月六、七日免費招待鄉親兩天一夜出遊，價值約三千元，還贈水蜜桃禮盒，約六百元，向鄉民賄選。檢警前天發動搜索三處，並傳訊選民與相關證人廿一人，查扣水蜜桃禮盒外盒一個。

屏檢訊後，古榮福涉犯選罷法投票行賄罪嫌，犯嫌重大有串證之虞，昨凌晨向法院聲請羈押禁見，法院昨下午開聲押庭裁定收押禁見。林姓樁腳等四人，檢方訊後諭令五萬元交保。

古、余兩人早在二○一四年、二○一八年已對戰過，今年選舉第三次交手。前兩次非一對一，結果都是余增春獲勝；四年前余兩屆任滿，支持鄉公所技士朱家興接棒，古榮福第三度參選時擊敗朱，當選鄉長。

古榮福曾在滿州鄉公所當公務員數十年，從村幹事、課員、課長、公所秘書，這次爭取連任，也是他第四次角逐。

余增春曾任鄉民代表、兩屆鄉長與公所秘書，兩人各擁地方資源，一對一選戰實力相當，地方原評估五五波，如今古遭收押，選情出現變化。滿州鄉人口跌破七千人，因人口少歷年選舉一直被檢調視為查賄重點區。