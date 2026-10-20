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台積電高雄F22廠3死1重傷 疑因鋼構斷裂釀高空墜落

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導

位於高雄市楠梓區的台積電F22廠區今天下午發生重大工安事故，該廠區P4新建工程在進行3樓鋼構吊掛安裝作業時，疑似因外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，導致4名施工人員連同鋼構組件從高處驟然墜落，南科管理局表示，意外已造成3人死亡，現場已被勒令停工，事故發生原因仍待釐清。

據了解，事故發生在今天下午4時53分許，警消獲報後昌路的台積電F22廠區內發生施工作業人員高空墜落創傷事故，救護人員抵達現場時，發現4名男性工人受創嚴重，其中3人現場無生命跡象，另1人意識清楚，經救護人員現場緊急處置後，分別分流送往榮總、海總及健仁醫院搶救。

南科管理局晚間說明，事故涉及承攬商上昊機械有限公司的4名作業人員，事發當時人員正在進行鋼構吊掛安裝，初查疑似因3樓外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，造成現場作業人員與鋼構組件一同由高處墜落。

南管局強調，目前已要求事業單位立即停止現場施作，不得任意移動災害現場，該案P4鋼構吊裝作業已先行停工，後續將依職業安全衛生相關法規進行調查，針對違規之事業單位及雇主依法進行停工與罰鍰等重罰，並釐清相關刑事與行政責任。

台積電高雄廠傳出重大工安意外，釀成2死2重傷事故。記者劉學聖／攝影
台積電高雄廠傳出重大工安意外，釀成2死2重傷事故。記者劉學聖／攝影

台積電高雄廠傳出重大工安意外，釀成2死2重傷事故。記者劉學聖／攝影
台積電高雄廠傳出重大工安意外，釀成2死2重傷事故。記者劉學聖／攝影

台積電高雄廠傳出重大工安意外，釀成2死2重傷事故。記者劉學聖／攝影
台積電高雄廠傳出重大工安意外，釀成2死2重傷事故。記者劉學聖／攝影

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