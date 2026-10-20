中壢武和宮少年霸凌案引600人撻伐 桃園地院行政庭長說話了

針對桃園市中壢區武和宮日前發生未成年少年集體霸凌事件，引發社會高度關注，並有大批民眾前往現場聚集聲援抗議，桃園地方法院發言人、行政庭長袁雪華公開說明全案最新進度，表示警方已將動手涉案5名國小至高中的少年們函送少年法庭，依法分案調查。

袁雪華表示，中壢武和宮霸凌少年案，中壢警方已經將被害少年在宮廟遭凌虐的相關涉案少年們，全案正式函送桃園地方法院少年法庭。由於本案並無現行犯，因此少年法庭在收案後，將依法進行分案，並由承審法官依照少年事件處理法程序進行後續的調查與審理。

本起案件起源於數名未成年學生於10月15日晚間在中壢區中山東路三段武和宮前，對一名國中少年進行拖行、拳打腳踢與凌虐，事後施暴者還將影片上傳至社群平台引發公憤。19日晚間，憤慨的網友號召民眾前往武和宮現場聚集，一度多達500至600人到場聲討，警方出動超過150名警力到場維持秩序並進行勸離。

此外，針對武和宮涉及違章建築部分，桃園市長張善政今天已下令桃園市都市發展局建築管理處與中壢區公所進行稽查，若未於7日內自行拆除，市府預計於10月27日強制執行拆除。