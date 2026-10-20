台積電楠梓園區工安事故4人墜落 廠區停工調查

高雄楠梓園區台積電F22 P4新建工程發生重大工安事故，吊車執行鋼構吊掛安裝作業時，疑因螺栓斷裂，造成4名外包商作業人員墜落，初步了解，其中2人到院前心肺功能停止（OHCA）、1人重傷、1人輕傷。事故發生後，廠區全面停工，詳細事故原因仍待進一步調查。

主管單位南科管理局表示，接獲通報後，已派遣勞動檢查人員前往現場，要求停止施作，並禁止移動災害現場，以利後續調查。傷者已由消防人員協助救援送醫，目前也啟動相關協助及慰問傷者家屬工作。

後續將釐清事故發生原因、鋼構吊掛作業流程及相關安全措施是否符合規定，針對相關事業單位及雇主如涉及違反《職業安全衛生法》，將依法要求停工並裁處罰鍰。

事故發生後，廠區全面停工，後續復工時間及相關責任，仍有待主管機關進一步調查確認。

台積電楠梓園區傳出工安意外四人意外墜落，目前廠區全面停工調查中。記者劉學聖／攝影

台積電楠梓園區傳出工安意外四人意外墜落，目前廠區全面停工調查中。記者劉學聖／攝影

台積電楠梓園區傳出工安意外四人意外墜落，目前廠區全面停工調查中。記者劉學聖／攝影

台積電楠梓園區傳出工安意外四人意外墜落，目前廠區全面停工調查中。記者劉學聖／攝影

台積電楠梓園區傳出工安意外四人意外墜落，目前廠區全面停工調查中。記者劉學聖／攝影