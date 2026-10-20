聽新聞
0:00 / 0:00
台積電楠梓園區工安事故4人墜落 廠區停工調查
高雄楠梓園區台積電F22 P4新建工程發生重大工安事故，吊車執行鋼構吊掛安裝作業時，疑因螺栓斷裂，造成4名外包商作業人員墜落，初步了解，其中2人到院前心肺功能停止（OHCA）、1人重傷、1人輕傷。事故發生後，廠區全面停工，詳細事故原因仍待進一步調查。
主管單位南科管理局表示，接獲通報後，已派遣勞動檢查人員前往現場，要求停止施作，並禁止移動災害現場，以利後續調查。傷者已由消防人員協助救援送醫，目前也啟動相關協助及慰問傷者家屬工作。
後續將釐清事故發生原因、鋼構吊掛作業流程及相關安全措施是否符合規定，針對相關事業單位及雇主如涉及違反《職業安全衛生法》，將依法要求停工並裁處罰鍰。
事故發生後，廠區全面停工，後續復工時間及相關責任，仍有待主管機關進一步調查確認。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。