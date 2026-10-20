台積電高雄廠工安重大死傷 4工人連同鋼梁墜落 3死1重傷

台積電高雄楠梓廠今下午發生重大工安事故，4名男性工人施工時從高處墜落，分送3家醫院搶救，3人到院前已無呼吸心跳（OHCA），患者出現氣胸、雙下肢重創，傷勢嚴重。其中1人傍晚傳出不治，另2人經搶救，仍傷重不治，此事故已釀3死1重傷。

今天下午4時許，台積電楠梓園區F22 P4新建工程，工人進行鋼構吊掛安裝作業，疑因螺栓突然斷裂，導致鋼梁墜落，4名施工人員跟著瞬間從高處摔落在地，現場立即通報消防局，將傷者分送醫院搶救。

其中，34歲楊姓工人送往健仁醫院，傍晚先傳出傷重不治。33歲黃姓工人送往海軍總醫院、34歲周姓工人送往高雄榮總，2人到院前均已無呼吸心跳，患者氣胸、雙下肢重創，傷勢嚴重，搶救不治；另37歲黃姓工人送往高雄榮總，意識清醒，仍在接受治療。

南科管理局表示，已派遣勞檢人員進場調查，要求事故現場停止施工，不得任意移動災害現場，後續將釐清吊掛作業及安全防護措施是否符合規定，若查獲違反職業安全衛生法，將依法裁罰。

台積電高雄楠梓廠傳出重大工安事故，4名男性工人施工時從高處墜落。記者郭韋綺／翻攝