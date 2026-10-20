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台積電P4二奈米廠重大工安4工人墜落2命危 南科：派員勞檢

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

台積電高雄楠梓廠今下午驚傳重大工安事故！楠梓園區F22 P4新建工程進行鋼構吊掛安裝作業時，疑因螺栓突然斷裂，導致4名外包商工人隨鋼梁墜落，其中2人送醫前已無呼吸心跳（OHCA），另1人重傷、1人輕傷。南科管理局獲報後，已緊急派遣勞檢人員進場調查，要求現場停止施工、保全事故現場，將釐清施工安全管理是否涉及違反職安法，若違反相關規定將裁罰。

這起事故發生在今下午4時許，地點位於高雄楠梓後昌路台積電廠區內，當時工地正進行鋼構吊掛及安裝作業，4名外包商人員在鋼梁上施工，不料疑似固定鋼構的螺栓斷裂，造成鋼梁掉落，4名工人也跟著墜落，現場人員緊急通報消防局救援。

消防人員獲報趕抵，將4名傷者陸續救出送醫，其中2人傷勢嚴重，到院前已無呼吸心跳，另有1人重傷、1人輕傷，確切傷勢及後續救治情形仍待確認。

南科管理局表示，已接獲台積電F22 P4新建工程工安事故通報，初步掌握事故與吊車執行鋼構吊掛安裝作業時螺栓斷裂有關，目前勞檢人員已趕赴現場，針對施工流程、吊掛作業安全及相關防護措施展開調查，詳細事故原因仍待釐清。

南科指出，已要求事故現場停止施作，並不得任意移動災害現場，後續若查獲相關事業單位或雇主違反職業安全衛生法，將依法停工及裁罰，同時啟動傷者家屬慰問與協助機制。

警方表示，下午4時許接獲消防局轉報，立即派員前往廠區周邊進行交通疏導及警戒管制，初步了解，4名工人當時正在焊接鋼梁，不慎隨鋼梁墜落，至於事故發生經過及施工安全管理情形，還待調查釐清。

台積電擴大先進製程布局，楠梓園區F22廠區規畫興建多座12吋晶圓廠，主攻2奈米先進製程，這次發生工安事故的P4廠，是台積電高雄2奈米擴廠計畫一環，目前仍處於廠房興建階段。

台積電P4、P5廠土地使用規劃構想示意圖。聯合報系資料照
台積電P4、P5廠土地使用規劃構想示意圖。聯合報系資料照

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