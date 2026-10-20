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台積電楠梓園區驚傳重大工安 疑螺栓斷裂鋼梁掉落 已被勒令停工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台積電高雄楠梓園區今傍晚傳出重大工安事故外界關注，南科管理局晚間表示，初步調查，肇因吊車執行鋼構吊掛安裝作業時螺栓斷裂，4名工人從高處墜落，經初步救治，2人到院前心肺功能停止（OHCA），1人重傷，1人輕傷，詳細原因持續釐清中，已勒令停工將重罰。

南科管理局表示，事故發生在今下午4時53分許，經查為台積電F22 P4新建工程工安事故，初步調查，疑為整排外接鋼骨斷裂導致墜落，勞檢人員已經前往現場，持續掌握處理情形，詳細事故原因仍待進一步釐清，並已啟動協助及慰問傷者家屬。

另目前已要求現場停止施作並不得移動災害現場，針對相關事業單位及雇主違反職業安全衛生法部分將依規定予以停工及罰鍰。

施工中的台積電楠梓園區驚傳重大工安 ，初步調查，疑為整排外接鋼骨斷裂導致墜落。圖／民眾提供
施工中的台積電楠梓園區驚傳重大工安 ，初步調查，疑為整排外接鋼骨斷裂導致墜落。圖／民眾提供

台積電 工安 南科

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