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台積電高雄廠傳嚴重意外！4人送醫急救 疑焊接過程鋼梁掉落
位於高雄市楠梓區後昌路的台積電F22廠區今天下午驚傳嚴重工安意外，廠區施工吊車進行吊掛鋼樑作業時疑似不慎掉落，當場砸中下方4名焊接施工人員，導致4人受創並從高處墜落，傳出其中3名工人當場失去呼吸心跳，受傷人員全被緊急送醫救治，警方目前已針對周邊道路進行警戒管制，詳細事故原因仍待相關單位調查。
據了解，警消是在下午4時53分接獲報案，指稱廠區內有施工作業人員受傷，警方第一時間派員趕赴現場實施周邊交通疏導及現場警戒管制措施，初步了解當時33歲龔姓吊車司機正進行鋼樑吊掛作業，疑似過程中鋼樑意外脫落掉落，重重砸傷現場4名焊接工作人員，均為男性，其中3人傷勢過重失去生命徵象，另1人意識清楚，隨即由救護車分別分流送往鄰近醫院急救。
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