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兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見
澎湖傳出有人持中獎統一發票兌獎，疑涉及偽造發票案件。澎湖地檢署昨天指揮警方，查出3名男子涉嫌持1000萬元中獎電子發票兌獎，兌領時遭拒，但他們成功兌領逾20張發票，金額共19萬9600元，檢方訊後依詐欺罪嫌，向法院聲請羈押禁見。
澎湖地檢署今天表示，澎湖縣政府警察局馬公分局接獲金融機構通報，指有張姓男子持特別獎1000萬元中獎電子發票，及另1張20萬元中獎電子發票，前往金融機構兌獎，承辦人員察覺異常，未讓2人兌換成功。
檢方高度重視，指派主任檢察官蔡少勳、檢察官陳建佑指揮馬公分局、縣警局刑事警察大隊、警政署刑事警察局科技犯罪防制中心偵辦，並由財政部印刷廠台北業務處協助分析。
專案小組昨天拘提3名涉案人，並約詢1名被害人，查扣手機5支，搜索被告等人住居處共6處。經查，該集團自10月6日至18日，陸續持中獎發票兌獎，成功兌領20餘張，合計19萬9600元。
3名被告經檢察官訊問後，均向法院聲請羈押禁見。檢方另請馬公分局透過165反詐騙系統平台通報全國各縣市警察局，提醒留意是否有類似案件，防止更多民眾受害。
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