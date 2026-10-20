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兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

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兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

<a href='/search/tagging/2/澎湖' rel='澎湖' data-rel='/2/105397' class='tag'><strong>澎湖</strong></a>檢警追查盜領千萬元的中獎<a href='/search/tagging/2/發票' rel='發票' data-rel='/2/152853' class='tag'><strong>發票</strong></a>。示意圖，非新聞當事照。\聯合報系資料照
澎湖檢警追查盜領千萬元的中獎發票。示意圖，非新聞當事照。\聯合報系資料照

澎湖傳出有人持中獎統一發票兌獎，疑涉及偽造發票案件。澎湖地檢署昨天指揮警方，查出3名男子涉嫌持1000萬元中獎電子發票兌獎，兌領時遭拒，但他們成功兌領逾20張發票，金額共19萬9600元，檢方訊後依詐欺罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

澎湖地檢署今天表示，澎湖縣政府警察局馬公分局接獲金融機構通報，指有張姓男子持特別獎1000萬元中獎電子發票，及另1張20萬元中獎電子發票，前往金融機構兌獎，承辦人員察覺異常，未讓2人兌換成功。

檢方高度重視，指派主任檢察官蔡少勳、檢察官陳建佑指揮馬公分局、縣警局刑事警察大隊、警政署刑事警察局科技犯罪防制中心偵辦，並由財政部印刷廠台北業務處協助分析。

專案小組昨天拘提3名涉案人，並約詢1名被害人，查扣手機5支，搜索被告等人住居處共6處。經查，該集團自10月6日至18日，陸續持中獎發票兌獎，成功兌領20餘張，合計19萬9600元。

3名被告經檢察官訊問後，均向法院聲請羈押禁見。檢方另請馬公分局透過165反詐騙系統平台通報全國各縣市警察局，提醒留意是否有類似案件，防止更多民眾受害。

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