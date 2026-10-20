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北宜公路貨車翻覆 警站彎道交管遭重機擦撞釀4傷

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市坪林區北宜公路今凌晨接連發生2起車禍，一輛大貨車行經31.5公里處時，疑因過彎車速過快翻覆，造成車上2人受傷。警方獲報到場處理，不料一名員警站在彎道路段執行交通管制時，遭出彎後疑似緊急煞車、失控倒地的大型重機擦撞，造成員警及騎士受傷。兩起事故共4人送醫，所幸均無大礙，詳細原因仍待釐清。

警方表示，今天凌晨4時40分接獲通報，45歲陳姓男子駕駛大貨車，搭載27歲印尼籍男性乘客，沿北宜公路由台北往宜蘭方向行駛，行經31.5公里處右彎路段時，疑因車速過快導致車輛翻覆，2人均意識清醒，僅有擦傷，送往台北市萬芳醫院治療。

坪林分駐所員警獲報後趕抵現場處理，並進行交通管制。不料36歲蔡姓男子騎乘大型重機，同樣沿北宜公路往宜蘭方向行駛，行經事故路段時，竟與正在交管的31歲陳姓員警發生擦撞。

據行車紀錄器畫面所示，當時陳姓員警站在彎道路段的車道上執行交管，蔡男騎車出彎後，疑似發現前方員警而緊急煞車，隨後車輛失控倒地滑行，擦撞站在道路上的員警，過程相當驚險。

事故造成陳姓員警右腳掌擦挫傷，蔡男則出現背部疼痛，兩人意識均清醒，隨後由救護車送往萬芳醫院急診，所幸沒有生命危險。

警方表示，兩起事故均無毒駕、酒駕情事，確切肇事原因仍待後續調查釐清。

新北市坪林區北宜公路31.5公里處今凌晨發生大貨車翻覆事故，45歲陳姓駕駛疑因過彎車速過快導致車輛翻覆。記者張策／翻攝
新北市坪林區北宜公路31.5公里處今凌晨發生大貨車翻覆事故，45歲陳姓駕駛疑因過彎車速過快導致車輛翻覆。記者張策／翻攝

警方到場處理北宜公路貨車翻覆事故時，31歲陳姓員警站在彎道路段執行交通管制，36歲蔡姓重機騎士出彎後疑似緊急煞車，失控倒地擦撞員警。記者張策／翻攝
警方到場處理北宜公路貨車翻覆事故時，31歲陳姓員警站在彎道路段執行交通管制，36歲蔡姓重機騎士出彎後疑似緊急煞車，失控倒地擦撞員警。記者張策／翻攝

警方到場處理北宜公路貨車翻覆事故時，31歲陳姓員警站在彎道路段執行交通管制，36歲蔡姓重機騎士出彎後疑似緊急煞車，失控倒地擦撞員警。記者張策／翻攝
警方到場處理北宜公路貨車翻覆事故時，31歲陳姓員警站在彎道路段執行交通管制，36歲蔡姓重機騎士出彎後疑似緊急煞車，失控倒地擦撞員警。記者張策／翻攝

新北市坪林區北宜公路31.5公里處今凌晨發生大貨車翻覆事故，45歲陳姓駕駛疑因過彎車速過快導致車輛翻覆。記者張策／翻攝
新北市坪林區北宜公路31.5公里處今凌晨發生大貨車翻覆事故，45歲陳姓駕駛疑因過彎車速過快導致車輛翻覆。記者張策／翻攝

北宜公路 重機 交管

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