影／違停被罰求情不成男駕駛狂罵「沒水準」 當事警無奈：是日常

54歲張姓男子今天開車違停在台北市松山區的行人穿越道上，巡邏員警經過上前開單，沒想到張男在簽收罰單之際突然暴走，下車拼命對員警跳針罵「沒有水準」至少10次，雖然嘴巴說不簽收，最後仍氣噗噗取走罰單離去，衝突過程全被民眾拍下，引發熱議。據悉，張男會破口大罵，是因為「求情不成」才暴怒。

影片可見，張男大聲朝員警吼「沒有水準」，不只搭配手勢還步步進逼，態度惡劣，員警並未多做回應，只好不斷後退，期間，員警問「你要簽名嗎？要收罰單嗎？最後會寄給你」等語，都被張男回說「不要」，張男再嗆一句「沒有水準，就是你們這群人，欺負台灣民眾」。原本開車門要上車，下一秒又朝員警走去，默默伸手取走罰單，拿到罰單還不忘再補一句「沒有水準」。

影片經網友上傳threads，貼文寫上「有時候警察也滿想報警的」吸引破萬人按讚，有網友留言「差點以為在看哈利波特」、「如果在國外，他應該會變成蜂窩」、「後面就一個停車格不停，被開活該」。

松山警方指出，交通分隊員警今天中午12點多，執行勤務巡經民生東路五段36巷8弄與新中街口，見一輛汽車在行人穿越道上違規臨時停車，已妨礙行人正常通行，上前稽查。

經員警告知張男違規事實，以道交條例55條第一項第一款開罰300至600元，完成製單舉發交付張男確認簽收時，張男突情緒激動、不斷向警方大聲咆哮，警方持續告知相關權利，完成違規舉發程序後離去。

該名員警當下向張男告知「一直罵我，已涉及公然侮辱甚至妨害公務」，孰料張男仍嗆「法院見」。警方說，以顯然不當之言詞或行動對待執勤員警，恐涉及「社會秩序維護法」妨害公務罪。

據了解，張男原本接受警方稽查時情緒平穩，員警告知要開單，張男請求不要開單，說在等親友上車，馬上就開走，但員警態度堅定表示「停在斑馬線是嚴重違規，要開單」，並請對方報出身分證字號，下一秒張男就情緒失控，下車暴走狂罵。

據轉述，該名員警事後返回駐地，無奈表示「這就是日常」，並未受到太多情緒影響。

張男在簽收罰單之際突然暴走，下車拼命對員警跳針罵「沒有水準」至少10次。記者翁至成／翻攝

畫面可見，張男把休旅車違規停在行人穿越道上。記者翁至成／翻攝