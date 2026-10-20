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彰化男撞車摔飛口鼻流血 竟先吸菸彈再騎車離開

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣二水鄉發生一起機車碰撞事故，35歲陳姓男子騎機車行經員集路三段與民族路口時，疑似闖紅燈撞上一輛停等紅燈的機車，連人帶車摔飛。陳男口鼻流血，起身後仍緊握菸彈吸了一口，隨後穿上拖鞋，搖搖晃晃騎車離開現場，誇張過程全被民眾錄下。

警方追查後，陳男當晚自行前往派出所說明，經唾液毒品快篩呈陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪移送彰化地方檢察署偵辦。

事故發生於19日下午2點多，陳男騎機車行經路口時，與一輛由48歲林姓女子搭載17歲兒子、停等紅燈的機車發生碰撞。撞擊後，陳男連人帶車摔飛倒地，機車零件及車上物品散落一地，地面還留下血跡，所幸林姓母子僅受到驚嚇，並未受傷。

目擊民眾拍下的影片顯示，陳男起身時口鼻已流血，右手卻仍緊握菸彈，身體不停抖動，隨後吸了一口，接著穿上拖鞋，搖搖晃晃跨上機車離開現場，讓目擊民眾看傻眼。

影片上傳社群平台後引發討論，不少網友對陳男受傷後仍吸食菸彈，甚至繼續騎車離開的行為感到錯愕。

警方獲報後沿線追查，陳男當晚自行前往源泉派出所說明，經唾液毒品快篩呈陽性反應。警方表示，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪移送彰化地方檢察署偵辦，涉案車輛也予以查扣保管。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

35歲陳姓男子騎機車行經二水鄉員集路三段與民族路口時，疑似<a href='/search/tagging/2/闖紅燈' rel='闖紅燈' data-rel='/2/233550' class='tag'><strong>闖紅燈</strong></a>撞上一輛停等紅燈的機車，連人帶車摔飛，口鼻流血。圖／讀者提供
35歲陳姓男子騎機車行經二水鄉員集路三段與民族路口時，疑似闖紅燈撞上一輛停等紅燈的機車，連人帶車摔飛，口鼻流血。圖／讀者提供

彰化 紅燈 闖紅燈

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