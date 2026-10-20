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拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

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拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園中壢武和宮前日前發生未成年學生暴力事件，影片在網路流傳引發眾怒，武和宮還涉及違建問題。桃園市長張善政今表示，建管處與區公所已完成稽查，公告要求違建戶7日內自行拆除及移置內部物品，若期限內未完成，市府預計下周二執行強制拆除武和宮，拆除費用由違建戶負擔，絕不容忍暴力危害市民安全。

多名高中、國中生日前在武和宮前毆打一名學生，影片在網路流傳引發撻伐，有網友號召昨晚前往現場，吸引超過600人聚集，警方共動員154名警力維持秩序並勸離民眾。警方表示，涉案少年已全數移請少年法庭審理，並通報教育局及校方介入輔導。

張善政今在臉書發文表示，這起未成年暴力事件是他與市府團隊高度關注的案件，案發第一時間已明確要求警方全力偵辦，目前涉案少年皆已移送少年法庭，教育局同步介入後續輔導。

張善政提到，除了追究涉案者責任，建管處與區公所已完成現場違建稽查，市府將採取具體措施，公告要求7日內完成自行拆除及內部物品移置，若屆期未完成，市府下周二將執行強制拆除武和宮，相關費用由違建戶負擔。

張善政強調，孩子犯錯需要教育與輔導，但涉及暴力就必須清楚劃出界線，該查清楚、該負的責任不能迴避，並要求教育局、警察局持續追蹤，市府也要成為學校後盾，協助受到傷害的學生。

張善政說，未成年不是暴力行為的藉口，家長更沒有理由置身事外，必須配合司法調查及後續輔導，不能讓孩子犯下錯誤後，卻沒有人願意正視問題；治安是市民生活最基本的保障，對每一件危害治安的案件，警方不會有任何姑息或延宕，他也會全力支持警方嚴格執法。涉及公共安全疑慮的違建，市府同樣會依法處理、強制拆除，確保市民安全。

桃園中壢日前發生未成年暴力事件，案發地點涉及違建，桃園市長張善政表示，若違建戶未在期限內自行拆除，市府將於下周二執行強制拆除。圖／取自張善政臉書
桃園中壢日前發生未成年暴力事件，案發地點涉及違建，桃園市長張善政表示，若違建戶未在期限內自行拆除，市府將於下周二執行強制拆除。圖／取自張善政臉書

中壢 張善政 霸凌

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