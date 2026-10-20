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左轉跟著前車衝！平鎮男與直行機車碰撞 騎士受傷送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

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一名52歲張姓男子左轉時疑似想跟著前車衝，結果與直行的機車發生碰撞。圖：翻攝自Threads@beidi197

桃園市平鎮區環南路與金陵路口昨(19)日下午15時40分許發生車禍，一名52歲張姓男子左轉時疑似想跟著前車衝，結果與直行的機車發生碰撞，導致機車騎士19歲黃姓男子身體多處擦挫傷，所幸無生命危險。

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桃園市平鎮區環南路與金陵路口發生車禍。圖：讀者提供

從目擊者曝光的行車紀錄器畫面可以看到，有3台汽車正在排隊準備轉彎，第一台左轉後，第二台也想跟著轉，結果直行的機車閃避不及直接撞上。

平鎮警分局說明，昨日下午張男駕駛自小客車欲左轉金陵路時，與對向直行黃姓男子騎乘之重機車在路口發生碰撞，造成黃男身上多處擦、挫傷，所幸送醫後大礙。

平鎮分局提到，經實施酒測檢查，當事人酒測均為0，排除酒駕情事。

有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】左轉跟著前車衝！平鎮男與直行機車碰撞 騎士受傷送醫

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