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幼貓受困民宅角落喵喵叫 大園警不顧遭咬傷成功救援

桃園電子報／ 桃園電子報

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大園警分局員警獲報後迅速到場，展開救援，協助小貓脫離險境。圖：讀者提供

桃園市大園區中園街10月17日下午15時40分許傳出陣陣貓叫聲，熱心民眾發現聲音竟來自路旁停放的汽車引擎室，疑有小貓受困，立即報警求助。大園警分局員警獲報後迅速到場救援，小貓一度因受驚躲到民宅角落，增加救援難度，警方即使遭咬傷仍不放棄救援，最終順利協助小貓脫離險境。

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小貓受到驚嚇，其中一隻逃離現場，另一隻則躲進附近民宅角落，增加救援難度。圖：讀者提供

大園派出所表示，警員賴沛誠、蔡文嘉當天接獲報案，得知有兩隻小貓疑似受困汽車引擎室，隨即趕赴現場。然而小貓受到驚嚇，其中一隻逃離現場，另一隻則躲進附近民宅角落，增加救援難度。

員警持續耐心搜尋並設法引導小貓脫困，過程中雖遭小貓咬傷，仍不放棄救援，最終成功將其中一隻小貓救出並妥善安置，避免牠繼續受困而發生危險，展現警方積極、熱忱的為民服務精神。

大園分局提醒，貓咪可能因躲避外界環境而藏身車輛引擎室，民眾發動車輛前，可先輕敲引擎蓋並留意車輛周遭是否有動物躲藏，降低動物受傷風險；若發現動物受困，應適時尋求相關單位協助，共同守護生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：幼貓受困民宅角落喵喵叫 大園警不顧遭咬傷成功救援

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