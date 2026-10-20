影／逆子與父母吵架潑汽油縱火燒全家 六旬母慘遭燒死

南投魚池昨夜發生民宅火警，釀1死2傷。警追查發現，王姓住戶與父親口角爭吵後，憤而在屋內潑灑汽油並點燃，兩人遭波及燒傷，在屋內較深處的王母因逃生不及，命喪火窟。警方今依公共危險、殺害直系血親尊親屬等罪報請檢方偵辦。

「碰！很大一聲，以為又是噴射戰鬥機音爆。」魚池當地居民表示，昨晚突然聽到住家附近傳來巨大聲響，以為是音爆，隨後聽到消防車、救護車聲響，才知道出事是附近民宅很像氣爆火警，傷患被救出時，救護人員還要他撐住，不要睡著。

南投縣消防局指出，昨晚7時許獲報魚池東池村文武巷有民宅火警，由於案發地點位居巷內，周邊還有其他住宅，且有人受傷，立刻調遣魚池、中心碑、埔里、日月潭及第一、二大隊人車馳援，到場後將受傷2人送醫，之後發現1具焦屍。

經警方調查，該起火警為該民宅內39歲王男縱火所致，而王男平日以水電工維生，與父、母親及兒子同住，昨午後因農務與年逾六旬的父母口角，懷恨在心竟購買汽油，當晚又與父親爭吵，憤而拿起預藏的汽油，灑滿屋內後用打火機點燃。

事發時，因火勢迅速蔓延整間屋子，王姓父子見狀立即逃離現場，但因火勢太大仍造成兩人多處燒傷，之後分別送往中國醫、台中榮總埔里分院就醫，經認定為2至3級燒傷；王母則因事發當時在屋內深處，來不及逃離火場，當場葬身火窟。

集集警分局表示，該分局轄區於昨晚7時許發生一起民宅縱火案件，為釐清案情，目前已派遣鑑識人員現場採集相關跡證，並積極調閱周邊監視器畫面蒐證，今訊後將王男依公共危險、殺害直系血親尊親屬等罪，報請南投地方檢察署偵辦。

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魚池王姓男子與父親口角後在屋內潑汽油並點燃，王姓父子燒傷送醫，在屋內較深處的王母因逃生不及，命喪火窟。圖／南投縣消防局提供