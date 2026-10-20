謝龍介服務處驚見不明行李箱急報警 真相曝光一場烏龍 本人臉書報平安

台南市長選舉選前發生小烏龍插曲，國民黨台南市長參選人謝龍介位在海安路的服務處，今早疑被放置不明行李箱，警方獲報經查是一名黃姓男子擔憂行李箱遭竊，借放服務處泡茶桌下，箱內沒有任何物品，謝龍介稍早也在臉書說明，「目前一切平安，請大家放心。」

謝龍介指出，今早9點多服務處同仁發現門口多了一個不明行李箱，基於安全考量，第一時間趕緊報案，經警方到場了解，是在旁邊石椅休息的黃姓市民，因擔心行李箱遭竊，暫時放到服務處泡茶桌下，確認箱內沒有任何物品，安全無虞，純粹是一場誤會。

他也提到，因服務處外拉起警方封鎖線，讓不少支持者感到緊張，因此向大家說明，「目前一切平安，請大家放心」，服務處一切正常運作，大家不用過度緊張，團隊會繼續按部就班，作伙為台南打拚。