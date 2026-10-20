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影／國中生霸凌引眾怒 600人聚集中壢武和宮撻伐 警出動快打勸離
Threads昨天傳出6名高中、國中生毆打一名學生影片，地點在桃園市中壢區武和宮前，拳打腳踢霸凌畫面引起網友撻伐，有網友號召於昨日晚間前往該宮廟聚集，現場人數超過600人，中壢分局表示，涉案少年已全數移請少年法庭審理中，請民眾務必保持理性，不要聚集滋擾。
一位母親在脆貼文自稱是受害者的母親，當時讀小學的女兒也在場求饒無用，還被恐嚇不能講出去也不能報警，不然一起打，兒女極度受驚嚇，這位母親除了謝謝大家聲援，也表示已提告並要幫兒子轉學。
中壢分局表示，針對網路號召民眾聚集一事，分局於昨日晚間18時30分許即警力部署，發現民眾陸續聚集後，立即呼叫支援，迅速強化現場管制與秩序維護，共出動45人，並啟動快打部隊16車40人，桃園市警局刑大、保大、交大及鄰近分局亦派員支援，共計動員154名警力，積極勸離聚集民眾，防處不法。
警方再次強調，涉案少年已全數移請少年法庭審理中，並通報教育局及校方介入輔導。請民眾務必保持理性，不要聚集滋擾，或有其他違法行為。警方將依法維持公共秩序與民眾安全，不容違法脫序行為發生。
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