影／監視器拍下驚悚瞬間 BMW撞機車騎士飛半空 耳漏意識模糊

台中市北區西屯路與英才路口昨日上午發生1車撞2機車事故，一輛BMW休旅車與機車在路口碰撞，機車再撞上停在待轉區的另一部機車，50歲林姓騎士出現耳漏、意識模糊，後腦有撕裂傷，送醫救治中。警方初判有一方闖紅燈，但因陽光強烈，路口監視器無法清楚辨識燈號，仍在釐清肇責。

第二警分局在昨日10時35分許接獲通報，員警隨即到場處理。經初步了解，許姓男子（67歲）駕駛BMW休旅車由博館路沿西屯路往民權路方向行駛，林男（50歲）騎機車由民權路沿英才路往博館一街方向行駛，雙方在路口發生碰撞，林男機車再撞上停等於英才路機車待轉區、邱姓男子（41歲）的機車。

林男經救護人員送往中國醫藥大學附設醫院救治，詳細傷勢仍待院方確認；許男及邱男未受傷。3人經酒測均無飲酒情形，現場也未發現毒品相關跡證。

警方指出，全案已依規定蒐證，並調閱路口監視器影像，但事發時陽光過強，畫面無法清楚辨別燈號，將持續釐清事故原因及肇事責任。

第二警分局提醒，行經路口應減速慢行、注意車前狀況，並遵守交通號誌及路權規定，切勿搶快或疏忽周遭車流，共同維護交通安全。

台中市北區西屯路與英才路昨天中午發生休旅車與機車的事故。記者陳宏睿／翻攝

台中市北區西屯路與英才路昨天中午發生休旅車與機車的事故。記者陳宏睿／翻攝