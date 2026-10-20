澎湖男連持發票兌換千萬元獎金 銀行發覺有異檢警追查3人

澎湖最近有人連續持中獎統一發票到金融機構兌獎，其中2張分別中1000萬元獎金，金融機構發覺異常通報警方，澎湖檢警昨天找到3名男子疑涉案，懷疑另有其他涉案人，正追查全案。

據了解，2名分別28歲、24歲的張姓男子，是友人關係，自10月5日起陸續持多張中獎發票，前往澎湖地區銀行、信用合作社兌獎，獎金從數百元、數千元，到1萬元、4萬元、20萬元，甚至有2張今年5、6月及7、8月的發票中1000萬元獎金。

金融機構發覺中獎率頻繁，疑有異常，拒絕兌領，並通報澎湖警方。警方調查發現，財政部公布的今年5、6月及7、8月期統一發票中獎資料，均沒有澎湖開出千萬元特別獎的紀錄。

據悉，10月5日1名男子持今年5、6月期的千萬元特別獎發票，前往信用合作社兌獎遭拒，隨後轉往銀行仍未能領獎，10月12日又有人持另1張7、8月期千萬元特別獎發票前往銀行兌獎再度遭拒，13日又有男子再持1張20萬元中獎發票前往銀行兌獎，銀行察覺有異後報警處理。

據查，2張千萬元特別獎發票及一張20萬元發票均沒兌領，但涉案男子持有的2張4萬元及2張1萬元發票已成功領獎，部分千元以下獎金也已在超商兌獎。

檢警追查涉案人，昨天找到3名男子，懷疑另有其他涉案人。警方懷疑這些人由雲端或超商ibon列印中獎發票，涉嫌冒領獎金。但警方表示，目前不能斷定詐領獎金，但是機率相當大，正追查其他涉案人。檢方也正追查相關消費紀錄查明全案。