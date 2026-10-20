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愛車路口突「鬧脾氣」綠燈不動 女駕駛急哭暖警推車指揮解圍
台中市南區工學二街近日中午發生車輛故障受困路口事件，一輛轎車閃著警示燈停在路中，綠燈後仍動彈不得，駕駛女子慌張無措。巡邏途經的第三分局健康派出所員警見狀上前關心，並與趕抵的修車師傅合力將故障車推移至路旁，同步指揮疏導車流，化解交通危機。
第三警分局健康所副所長陳奕宣、警員林其賢在8日中午12時許，巡邏停等紅燈時，發現前車號誌轉綠後仍停在原地，女駕駛下車後又旋即返回車內，顯得不知所措。員警上前了解，女子說明車輛幾分鐘前突然故障無法行駛，已聯繫修車師傅。
修車師傅隨後趕到，員警立即協助將故障車移至路旁安全處，並指揮交通、疏導車流，待路況恢復順暢、交由師傅接手處理後，才放心繼續巡邏。
警方提醒，駕車出門前應檢查車況、留意儀表板警示，並定期保養；若行駛途中故障，請保持冷靜，盡量將車輛移至不妨礙交通處，開啟雙黃燈並於車後適當距離設置警示標誌，駕駛與乘客應至路旁安全處等候救援。
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