愛車路口突「鬧脾氣」綠燈不動 女駕駛急哭暖警推車指揮解圍

高市李姓女子19日傍晚5時騎機車行經鳳仁路與仁心路口停紅燈，天外飛來一塊石頭，砸中她的安全帽致其重心不穩倒地，右臉及右手肘受傷；警方查出是住附近的陳姓男子所為，因陳今年5月曾朝屋外丟東西，有連續傷人之虞，依妨害公眾往來安全罪嫌送辦並強制送醫。

2026-10-20 06:17