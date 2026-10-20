信義商圈朝路樹亂丟水果刀 阿伯「當街練靶」被警帶走

黃姓老翁昨天深夜在台北市信義商圈朝行道樹丟擲水果刀，警方到場查扣兩把水果刀，調閱監視器確認犯行，帶回黃依社會秩序維護法函送。

有民眾上網貼文表示，目擊「阿伯」當街丟水果刀，還有人坐在旁邊，如不小心丟歪傷到人，或有人沒注意在他丟刀時經過被丟到眼睛，都很危險。

警方調查，65歲黃姓老翁昨天晚間11時許在北市信義區松壽路的人行道，朝行道路丟擲水果刀，員警獲報有男子持刀於路上徘徊，前往查處，查扣兩把水果刀，調閱監視器確認黃於公共場所出示水果刀，通知帶回信義警分局三張犁派出所。

黃坦承丟刀，對原因交待不清，警詢後依社維法第63條第1項第1款函送。信義分局表示，切勿無正當理由攜帶具殺傷力器械，以免造成民眾恐慌及影響社會安寧。