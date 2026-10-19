高雄女騎士遭天外飛來石頭K傷 怪男曾有「黑歷史」遭警消強制送醫

高市李姓女子傍晚5時騎機車行經鳳仁路與仁心路口停紅燈，天外飛來一塊石頭，砸中她的安全帽致其重心不穩倒地，右臉及右手肘受傷；警方查出是住附近的陳姓男子所為，因陳今年5月曾朝屋外丟東西，有連續傷人之虞，依妨害公眾往來安全罪嫌送辦並強制送醫。

臉書社團{仁武人}※大小事今晚李姓女網友貼文指，剛下班在鳳仁路又被人丟石頭，好險安全帽有蓋住，不然臉整個流血！並指之前在鳳仁路就有人被丟石頭。

轄區仁武警分局指出，李姓女子（39歲）今天傍晚5時許騎機車行經鳳仁路與仁心路口停等紅燈時，遭人丟擲石塊砸到安全帽，導致李女右臉及右手肘擦挫傷。

李女於晚間8時向警方報案，經擴大調閱監視器掌握是家住附近的陳姓男子（58歲）身分，由於陳今年5月也曾在住家附近空地亂丟東西，幸當時無人受傷。

警方認為陳男連續丟石頭的行為有傷人之虞，依妨害公眾往來安全罪嫌函請偵辦；另經轉介衛生單位評估後符合強制就醫要件，後續由救護員送醫診治。