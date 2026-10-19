嘉市小貨車左轉撞機車釀4傷…5歲女童一度OHCA 搶救恢復心跳

嘉義市中山路與和平路口今天晚間6時20分許發生嚴重車禍，顏姓男子駕駛自小貨車左轉時，與40歲羅姓男子騎乘、附載3名年幼子女的機車發生碰撞，造成一家4口受傷，其中5歲女童一度失去呼吸心跳，經救護人員緊急實施心肺復甦術（CPR），成功在到院前恢復呼吸及脈搏，4名傷者均送往嘉義基督教醫院救治。

警方初步調查，顏男駕駛自小貨車沿和平路由北往南行駛，行經中山路口準備左轉，羅男則騎乘機車附載3名年幼子女，沿和平路由南往北直行，雙方疑似閃避不及發生碰撞，機車當場倒地，造成1大3小共4人受傷。

事故發生後，羅男痛苦倒臥路面、雙手抱頭等待救援，一名受傷男童則跌坐路旁，現場民眾見狀趕緊上前協助。嘉義市消防局晚間6時20分獲報，得知現場有4名傷者，其中一名幼童疑似出現耳漏情形，立即派遣3輛救護車趕往現場搶救。

根據消防局初步救護通報，40歲羅男肢體多處擦傷，意識清楚；10歲男童頸椎疼痛，5歲男童肢體多處擦傷，兩人意識均清楚。

其中5歲女童傷勢最為嚴重，現場一度失去呼吸心跳，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，救護人員立即施以CPR急救，所幸成功恢復呼吸及脈搏，隨即送往嘉義基督教醫院進一步治療，傷勢及後續恢復情況仍待院方評估。

由於羅男騎乘機車附載3名幼童，是否涉及超載，以及自小貨車左轉時有無依規定禮讓直行車輛，均有待警方進一步調查。警方將釐清雙方行車動向、路口號誌及事故經過，確認肇事原因與責任歸屬。