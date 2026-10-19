嘉市機車騎士載3童與貨車碰撞 1女童一度命危

18歲潘姓女子今天騎機車途中，失控疑跨越道路中央雙黃線，迎面撞上對向趙男駕駛的廂型車，她彈飛落地後，被壓在廂型車的車頭下方。吊車到場吊起廂型車，消防員才將她救出，當時已無呼吸心跳，送醫不治。趙男接受酒測數值為0，潘女血液也無酒精反應，事故原因由警方調查中。

2026-10-19 21:07