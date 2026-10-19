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嘉市機車騎士載3童與貨車碰撞 1女童一度命危
嘉義市中山路今天晚上發生一起貨車與機車碰撞事故，機車騎士搭載3名小孩受傷，其中7歲女童一度無呼吸心跳，經急救恢復脈搏，立即送醫搶救，事故原因待調查釐清。
嘉義市消防局於晚上6時20分據報，指中山路與和平路口發生貨車與機車碰撞事故，現場有1名男騎士及3名幼童受傷，其中1名女童有耳漏情況，立即派遣3輛救護車前往救援。
消防局表示，男騎士肢體多處擦傷、10歲男童頸椎疼痛、4歲男童肢體多處擦傷，3人均意識清楚，不過現場7歲女童一度呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經現場急救，已恢復呼吸及脈搏，隨即4人陸續送醫急救。貨車駕駛無受傷。
警方表示，事故車輛均行駛和平路，貨車由北往南行駛，機車則是由南往北方向，2車在行經中山路與和平路口時，疑因貨車向左轉，而與機車發生碰撞事故；貨車駕駛及機車騎士皆無酒駕情形。
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