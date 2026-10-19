快訊

跟團集合未現身…台女陳屍日本河口湖飯店！觀光署緊盯、旅行社配合偵查

匿名人士爆料！林飛帆明赴國防大學演講 國防部尚未回應

美股早盤／油價跌、科技股回神 英特爾勁揚5%

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市機車騎士載3童與貨車碰撞 1女童一度命危

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義市中山路今天晚上發生一起貨車與機車碰撞事故，機車騎士搭載3名小孩受傷，其中7歲女童一度無呼吸心跳，經急救恢復脈搏，立即送醫搶救，事故原因待調查釐清。

嘉義市消防局於晚上6時20分據報，指中山路與和平路口發生貨車與機車碰撞事故，現場有1名男騎士及3名幼童受傷，其中1名女童有耳漏情況，立即派遣3輛救護車前往救援。

消防局表示，男騎士肢體多處擦傷、10歲男童頸椎疼痛、4歲男童肢體多處擦傷，3人均意識清楚，不過現場7歲女童一度呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經現場急救，已恢復呼吸及脈搏，隨即4人陸續送醫急救。貨車駕駛無受傷。

警方表示，事故車輛均行駛和平路，貨車由北往南行駛，機車則是由南往北方向，2車在行經中山路與和平路口時，疑因貨車向左轉，而與機車發生碰撞事故；貨車駕駛及機車騎士皆無酒駕情形。

嘉義市中山路19日晚間發生貨車與機車碰撞事故，機車騎士搭載3名小孩受傷，其中1名女童有耳漏情況，一度呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救恢復脈搏，立即送醫。 （民眾提供）中央社
嘉義市中山路19日晚間發生貨車與機車碰撞事故，機車騎士搭載3名小孩受傷，其中1名女童有耳漏情況，一度呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救恢復脈搏，立即送醫。 （民眾提供）中央社

機車騎士 女童 騎士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／女騎士跨越雙黃線撞上廂型車 行車記錄器拍下驚悚瞬間

影／湖口榮光路驚悚車禍！行人跨雙黃線遭撞飛 10秒畫面引熱議

媽載3孩上學釀車翻覆 宜蘭縣民大道路口2車對撞5傷送醫

廂型車撞2車肇逃 駕駛兩條街外自撞號誌桿身亡

相關新聞

嘉市機車騎士載3童與貨車碰撞 1女童一度命危

嘉義市中山路今天晚上發生一起貨車與機車碰撞事故，機車騎士搭載3名小孩受傷，其中7歲女童一度無呼吸心跳，經急救恢復脈搏，立...

影／女騎士跨越雙黃線撞上廂型車 行車記錄器拍下驚悚瞬間

1名女子今天騎機車行駛基隆市港西街，疑跨越雙黃線並與對向廂型車迎面撞上，女騎士彈飛落地後，被壓在廂型車的左前車輪內側。消防員吊起廂型車救出時，女騎士已無呼吸心跳，施以急救並送醫。警方也到場測繪採證，調查事故原因。

嘉市小貨車左轉撞機車釀4傷 5歲女童一度OHCA 搶救恢復心跳

嘉義市中山路與和平路口今天晚間6時20分許發生嚴重車禍，顏姓男子駕駛自小貨車左轉時，與40歲羅姓男子騎乘、附載3名年幼子女的機車發生碰撞，造成一家4口受傷，其中5歲女童一度失去呼吸心跳，經救護人員緊急實施心肺復甦術（CPR），成功在到院前恢復呼吸及脈搏，4名傷者均送往嘉義基督教醫院救治。

基隆民宅起火燃燒濃煙竄天 4人預防性送醫

基隆市今晚發生民宅火警，消防局獲報派員前往灌救，晚間8時左右撲滅，火場無人傷亡，另有4人因吸入火煙，消防員預防性送醫，無大礙；起火原因由消防局採證鑑識調查中。

影／18歲女騎士跨雙黃線撞對向廂型車 送醫急救仍不治

18歲潘姓女子今天騎機車途中，失控疑跨越道路中央雙黃線，迎面撞上對向趙男駕駛的廂型車，她彈飛落地後，被壓在廂型車的車頭下方。吊車到場吊起廂型車，消防員才將她救出，當時已無呼吸心跳，送醫不治。趙男接受酒測數值為0，潘女血液也無酒精反應，事故原因由警方調查中。

廂型車撞2車肇逃 駕駛兩條街外自撞號誌桿身亡

苗栗縣通霄鎮市區今天上午發生一起廂型車肇逃又自撞號誌桿，駕駛重傷送醫仍不治身亡事故。警方初步調查，肇事車輛先在兩條街外，碰撞停放路肩2輛轎車，駕駛疑心虛加速肇逃，卻又失控撞上號誌桿，確切肇禍原因由警方調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。