影／18歲女騎士跨雙黃線撞對向廂型車 送醫急救仍不治

18歲潘姓女子今天騎機車途中，失控疑跨越道路中央雙黃線，迎面撞上對向趙男駕駛的廂型車，她彈飛落地後，被壓在廂型車的車頭下方。吊車到場吊起廂型車，消防員才將她救出，當時已無呼吸心跳，送醫不治。趙男接受酒測數值為0，潘女血液也無酒精反應，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時許接獲報案，港西街海港大樓旁發生車禍。消防人員到場時，看到廂型車撞擊道路右側停車場的收費機，機車嚴重受損，潘女受困在廂型車引擎室下方，難以人力救援。

吊車到場並吊高廂型車後，消防人員救出潘女，但她已無呼吸心跳，施予急救並送往基隆長庚醫院，醫師急救無效宣告死亡。

27歲趙男說，他開車載著妻子與1歲的兒子，沿港西街往外港方向行駛。對向的機車突然跨越雙黃線，往他的車頭衝來，他根本沒時間閃避，就直接撞上了。

廂型車的行車紀錄器有拍下事故發生過程，畫面顯示潘女在港西街往市中心車道，先出現車身不穩情形，接著跨越雙黃線撞上廂型車。巨大的撞擊，造成車上的嬰兒受到驚嚇，不斷啼哭，消防人員也將送醫，醫師檢查無大礙。

員警獲報到場測繪採證，並取得廂型車行車記錄器及當地道路監視器畫面，釐清事故原因和刑責。趙男接受酒測無酒精反應，潘女抽血檢驗也無酒精反應，相關肇事責任待釐清。

潘女騎機車跨越雙黃線後與對向廂型車相撞，受困廂型車底，被救出時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

潘女騎機車跨越雙黃線後與對向廂型車相撞，受困廂型車底，被救出時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝