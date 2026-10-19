影／女騎士跨越雙黃線撞上廂型車 行車記錄器拍下驚悚瞬間

1名女子今天騎機車行駛基隆市港西街，疑跨越雙黃線並與對向廂型車迎面撞上，女騎士彈飛落地後，被壓在廂型車的左前車輪內側。消防員吊起廂型車救出時，女騎士已無呼吸心跳，施以急救並送醫。警方也到場測繪採證，調查事故原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時許接獲報案，港西街發生車禍。消防人員到場時，看到廂型車撞擊道路右側停車場的收費機，女騎士受困在廂型車引擎下方，吊車到場吊高廂型車後，救出女騎士送醫急救。

廂型車司機說，他開車載著妻子與1歲的兒子，沿港西街往西岸外港方向行駛。經過海港大樓路段時，對向的機車突然跨越道路中央雙黃線，進入他的車道，還迎面騎過來，他根本沒時間閃避，就撞上了。車上的嬰兒受到驚嚇，消防人員也送醫檢查。

廂型車的行車紀錄器有拍下事故發生過程，畫面顯示女騎士在直行車道，就有車身不穩情形，接著跨越雙黃線，撞上廂型車。員警已到現場採證，並取得廂型車行車記錄器及當地道路監視器畫面，釐清事故原因和刑責。

1名女騎士疑跨越雙黃線與對向廂型車相撞，女騎士受困廂型車底。消防員救出時已無呼吸心跳，送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝