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台中自小客駕駛肇事逃逸遭警查獲 自稱過於疲累

中央社／ 台中19日電

台中市北區中清路一段今天發生交通事故，肇事駕駛棄車逃逸，警方表示，肇事駕駛事後被查獲，到案後指稱睡眠不足，事發時不慎睡著，一時緊張及過於疲累才棄車返家休息。

台中市警察局第二分局說明，上午7時59分許接獲通報在北區中清路一段142號發生交通事故，立即派遣員警到場處理。

警方到場經初步了解，一輛自小客車沿中清路一段往英才路方向行駛，與路邊臨停車輛發生碰撞，後續波及同向行駛的機車及自小客車，另有行人為閃避事故車輛，碰撞停放於騎樓的機車。這起事故造成機車騎士擦傷，另有1名行人因頭暈送醫檢查，其餘駕駛無明顯傷勢。

警方表示，經現場初步檢視，在場相關駕駛已完成酒測未發現明顯酒駕徵候，但肇事自小客車駕駛於事故後棄車離去。經警方蒐證追查，於中午12時30分查獲肇事駕駛到案。

警方說明，肇事駕駛到案表示，因從事板模工作，已多日睡眠不足，事發時不慎睡著，事故發生後因一時緊張且過於疲累，才棄車返家休息。這名駕駛經員警毒品唾液快篩檢測為陰性，酒測值為0，未發現施用毒品及飲酒情形。

警方指出，全案依公共危險及肇事逃逸方向偵辦，並已通知其他駕駛前往二分局交通分隊提出過失傷害告訴。依刑法規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

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