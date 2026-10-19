廂型車撞2車肇逃 駕駛兩條街外自撞號誌桿身亡

苗栗縣通霄鎮市區今天上午發生一起廂型車肇逃又自撞號誌桿，駕駛重傷送醫仍不治身亡事故。警方初步調查，肇事車輛先在兩條街外，碰撞停放路肩2輛轎車，駕駛疑心虛加速肇逃，卻又失控撞上號誌桿，確切肇禍原因由警方調查中。

今天上午9點左右，通霄分局通霄派出所接獲報案，稱通霄鎮福德路與自強路口發生交通事故，員警到場處理發現，72歲古姓男子駕駛廂型車，搭載同齡張姓婦人，行經中興路時，因不明原因碰撞路旁停放的2輛轎車，隨後左轉福德路西往東行駛，至福德路與自強路口時，失控偏離車道自撞橋頭的號誌桿。

事發後，古姓駕駛傷情嚴重，經緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治；乘客張婦也送醫急救中；警方初步調查，現場無酒駕、毒駕情形，詳細肇事原因仍待調查釐清，全案已報請苗栗地檢署檢察官相驗。

肇事古姓男子駕駛廂型車，行經中興路時，先碰撞路旁停放的2輛轎車後，旋即左轉福德路西往東逃逸。圖／警方提供