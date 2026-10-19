板模工開車打瞌睡 台中中清路連環撞棄車回家補眠 警半天逮人

台中市北區中清路一段今早發生連環車禍，肇事休旅車駕駛棄車離去，警方中午就將他查獲。涂姓男子到案後表示，自己從事板模工作，多日睡眠不足，事發時開車不慎睡著，撞車後因一時緊張又過於疲累，便棄車回家休息。涂男酒測值為0，毒品唾液快篩也呈陰性，警方依肇事逃逸等罪偵辦。

第二警分局在今天上午7時59分許接獲通報，中清路一段發生交通事故，案發時涂男（49歲）駕駛休旅車沿中清路一段往英才路方向行駛，途中撞上路邊臨停車輛，接著又波及同向行駛的機車及另一輛休旅車；一名路過行人為了閃避失控車輛，撞上停放在騎樓的機車。事故造成機車騎士擦傷，行人則因頭暈送醫檢查。

事故發生後，涂男棄車離開現場，警方蒐證追查，在今天中午12時30分將他查獲。涂男到案後坦承開車時睡著，員警對他進行酒測及毒品唾液快篩，未發現飲酒或施用毒品的情形。

警方依肇事逃逸等罪偵辦，已通知其他駕駛到第二分局交通分隊，提出過失傷害告訴。依刑法第185條之4規定，駕駛動力交通工具發生交通事故致人受傷而逃逸，可處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸，可處1年以上7年以下有期徒刑。

第二警分局呼籲，疲勞駕駛同樣危險，駕駛人若感到精神不濟，應停車休息，切勿勉強上路。若發生交通事故，應立即停車、採取必要的安全措施並報警處理，切勿擅自離開現場，以免觸法。

台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人，警方循線查獲肇事後逃逸的涂姓板模工。記者陳宏睿／翻攝