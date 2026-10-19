快訊

外資賣超不手軟！三大法人續砍899億元 台積電急拉收平、台股跌289點

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

板模工開車打瞌睡 台中中清路連環撞棄車回家補眠 警半天逮人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區中清路一段今早發生連環車禍，肇事休旅車駕駛棄車離去，警方中午就將他查獲。涂姓男子到案後表示，自己從事板模工作，多日睡眠不足，事發時開車不慎睡著，撞車後因一時緊張又過於疲累，便棄車回家休息。涂男酒測值為0，毒品唾液快篩也呈陰性，警方依肇事逃逸等罪偵辦。

第二警分局在今天上午7時59分許接獲通報，中清路一段發生交通事故，案發時涂男（49歲）駕駛休旅車沿中清路一段往英才路方向行駛，途中撞上路邊臨停車輛，接著又波及同向行駛的機車及另一輛休旅車；一名路過行人為了閃避失控車輛，撞上停放在騎樓的機車。事故造成機車騎士擦傷，行人則因頭暈送醫檢查。

事故發生後，涂男棄車離開現場，警方蒐證追查，在今天中午12時30分將他查獲。涂男到案後坦承開車時睡著，員警對他進行酒測及毒品唾液快篩，未發現飲酒或施用毒品的情形。

警方依肇事逃逸等罪偵辦，已通知其他駕駛到第二分局交通分隊，提出過失傷害告訴。依刑法第185條之4規定，駕駛動力交通工具發生交通事故致人受傷而逃逸，可處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸，可處1年以上7年以下有期徒刑。

第二警分局呼籲，疲勞駕駛同樣危險，駕駛人若感到精神不濟，應停車休息，切勿勉強上路。若發生交通事故，應立即停車、採取必要的安全措施並報警處理，切勿擅自離開現場，以免觸法。

台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人，警方循線查獲肇事後逃逸的涂姓板模工。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人，警方循線查獲肇事後逃逸的涂姓板模工。記者陳宏睿／翻攝

台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人，警方循線查獲肇事後逃逸的涂姓板模工。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人，警方循線查獲肇事後逃逸的涂姓板模工。記者陳宏睿／翻攝

台中 唾液快篩 車禍 肇逃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

車身撞爛！中壢男深夜連撞8車釀4傷 情緒失控攻擊警察

影／湖口榮光路驚悚車禍！行人跨雙黃線遭撞飛 10秒畫面引熱議

平鎮逃到楊梅！毒蟲拒檢狂飆撞警車 卡死巷動彈不得被逮

媽載3孩上學釀車翻覆 宜蘭縣民大道路口2車對撞5傷送醫

相關新聞

苗栗縣頭屋山區開墓門 虎頭蜂衝出螫6人

52歲張姓男子與家族成員今天上午11點左右到苗栗縣頭屋鄉山區家塚，打開墓門時，墓門虎頭蜂巢破裂，驚擾蜂群攻擊在場的6人，其中張姓男子多處螫咬，有過敏性反應，其餘螫咬傷刺痛，苗栗縣政府消防局據報，出動頭屋、苗栗、特搜分隊人車趕到，送苗栗大千及苗栗醫院治療，均無大礙。

板模工開車打瞌睡 台中中清路連環撞棄車回家補眠 警半天逮人

台中市北區中清路一段今早發生連環車禍，肇事休旅車駕駛棄車離去，警方中午就將他查獲。涂姓男子到案後表示，自己從事板模工作，多日睡眠不足，事發時開車不慎睡著，撞車後因一時緊張又過於疲累，便棄車回家休息。涂男酒測值為0，毒品唾液快篩也呈陰性，警方依肇事逃逸等罪偵辦。

85歲婦重陽節回台南故鄉逛市場 迷路3小時…警助返家

昨天是農曆9月9日重陽節，平時已與女兒定居在台北市的85歲謝姓老婦，獨自返回台南老家重溫昔日生活回憶；昨天下午她未帶手機就前往記憶中的老市場走走，結果因市容變化、謝婦已不熟悉道路，走到迷路，在烈陽下徘徊3小時，體力不支，向巡邏員警求助，警方立即助她返家。

影／台中機車轉彎掉落3萬5千元 路人拾獲報警助尋回

台中市西屯區上石路昨日發生一起暖心的拾金不昧事件，一名騎士騎機車轉彎時，3萬5000元現金不慎掉落，路過的曾姓男子拾獲後立即報警。警方調閱監視器追查，順利聯繫上失主，確認金額無誤後當場發還，讓現金物歸原主。

苗栗女高中生假日返校做海報被反鎖 警連繫校方引導助脫困

苗栗縣頭份市一名女高中生上周六休假日到學校製作海報，結果忙忘了時間，被鎖在校園大樓內，警方獲報與校方人員聯繫，透過電話指引女學生從備用地下通道另一處鐵門脫困，後續交由家長接送返家。

影／台中北區中清路連環撞 休旅車肇事駕駛棄車逃逸

台中市北區中清路一段今日上午約8時發生連環交通事故，一輛休旅車撞上路邊臨停車輛後，波及同向行駛的機車及另一輛休旅車，一名行人為了閃避，也撞上騎樓內停放的機車。事故造成機車騎士擦傷，行人因頭暈送醫檢查。肇事休旅車駕駛在事故後棄車離去，警方已蒐證全力追查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。