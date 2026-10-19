家族墓赫見虎頭蜂巢 籌備先人晉塔6人遭蜂螫

台中市北區中清路一段今日上午約8時發生連環交通事故，一輛休旅車撞上路邊臨停車輛後，波及同向行駛的機車及另一輛休旅車，一名行人為了閃避，也撞上騎樓內停放的機車。事故造成機車騎士擦傷，行人因頭暈送醫檢查。肇事休旅車駕駛在事故後棄車離去，警方已蒐證全力追查。

2026-10-19 11:37