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家族墓赫見虎頭蜂巢 籌備先人晉塔6人遭蜂螫
苗栗縣頭屋鄉曲洞村上午發生蜂螫事件，有民眾為籌備先人晉塔事宜勘查家族墓，突遭虎頭蜂攻擊，消防局派遣多輛救護車載送5人分送兩家醫院救治，另有1人自行開車就醫。
苗栗縣消防局指出，上午11時許接獲報案，頭屋鄉曲洞村苗22線2公里處有多人遭蜂螫，立即派遣頭屋、苗栗、特搜等分隊人車前往救援，經詢問現場6名民眾為家族成員前往墓地勘查，突然遭到蜂螫。
據了解，52歲張姓男子等一行6人，疑為安置先人骨灰罐晉塔事宜，前往山區勘查家族墓，一打開側邊鐵門赫見巨大黑盾虎頭蜂巢，並遭蜂群攻擊。
其中張姓男子多處遭螫咬出現過敏反應，呼吸窘迫，其餘5人也分別被螫傷，所幸意識均清楚。消防局救護車分別載送5人前往苗栗市大千醫院、衛福部苗栗醫院救治，另有1人自行開車就醫。家族墓內的虎頭蜂窩事後已聯繫專業人員拆除。
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