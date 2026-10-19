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85歲婦重陽節回台南故鄉逛市場 迷路3小時…警助返家
昨天是農曆9月9日重陽節，平時已與女兒定居在台北市的85歲謝姓老婦，獨自返回台南老家重溫昔日生活回憶；昨天下午她未帶手機就前往記憶中的老市場走走，結果因市容變化、謝婦已不熟悉道路，走到迷路，在烈陽下徘徊3小時，體力不支，向巡邏員警求助，警方立即助她返家。
台南市警第六分局金華派出所所長陳重羽與員警黃郁堯昨天下午5時許巡邏至南區惠南街時，見謝姓老婦招手呼喚，立即上前關心；謝婦表示，已經跟女兒搬到台北市，近日適逢重陽節，返回新都路老家住2至3天看看故鄉，下午2時出門散步，到附近市場逛逛，沒想到走到迷路。
謝婦說，現在對周遭道路都已經不熟悉，從2時許走到5時許，還是認不出怎麼回家，加上沒帶手機，無法跟女兒求助，還好看到巡邏員警經過；警方了解狀況後，查詢老婦住家，距離現場約有2公里遠，因擔心她體力不堪負荷，僅引導方向可能無法順利走回家，立即請她坐上巡邏車。
員警依據謝婦住家地址，將她平安護送到家，謝婦對於員警的熱心協助表達感激，頻頻道謝；分局表示，隨著高齡人口增加，長者外出迷途的情形時有所聞，呼籲民眾若發現疑似迷途、神情徬徨或需要協助的長者，可主動給予適當關懷，並撥打110請求警方協助
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