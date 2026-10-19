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影／台中機車轉彎掉落3萬5千元 路人拾獲報警助尋回
台中市西屯區上石路昨日發生一起暖心的拾金不昧事件，一名騎士騎機車轉彎時，3萬5000元現金不慎掉落，路過的曾姓男子拾獲後立即報警。警方調閱監視器追查，順利聯繫上失主，確認金額無誤後當場發還，讓現金物歸原主。
台中市警察局第六分局西屯派出所表示，昨天接獲曾姓男子報案，指在上石路拾獲現金3萬5000元，請警方協助尋找失主。
員警受理後依規定登記拾得物並開立相關證明，同時調閱周邊監視器，發現失主騎乘機車行經路口時，疑因轉彎導致現金從車上掉落，隨後被路過民眾撿到。警方循線聯繫失主到派出所，確認遺失金額及數量無誤後，順利完成發還。
依民法第805條規定，失主領回遺失物時，拾得人可以請求報酬，但最高不得超過遺失物財產價值的10分之1，此案拾得人最多可請求3500元。
不過，若失主是低收入戶、中低收入戶等經濟弱勢者，或拾得人未依規定報警交存，依法就不能請求報酬；失主若認為給付報酬顯失公平，也可請求法院減免。
第六警分局提醒，民眾外出時應妥善保管隨身財物，騎乘機車時尤其要確認財物已收納妥當，避免掉落造成損失。
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