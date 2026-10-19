彭男走進店家將水管扯出，攔阻經過的用路人通行。圖：截自Threads-__1.2.0.3__

桃園市中壢區龍東路一名43歲彭姓男子，昨(16)日晚間23時20分許疑因酒後失控，接連推倒路旁腳踏車及機車，還拿三角錐砸店家、摔椅子並拉扯水管，造成現場一片混亂。警方獲報到場後，將彭男帶返派出所管束，後續將依法偵辦。

馬路上可以看到彭男沿路推倒砸毀的腳踏車。圖：截自Threads-__1.2.0.3__

中壢警分局龍興派出所說明，警方於昨日晚間獲報，在龍東路有民眾糾紛，立即派員到場。經了解，43歲彭姓男子酒後情緒失控，員警將其帶返所管束，店家對毀損部分表示暫不提出告訴。警方持續調查彭男所涉不法行為，依法偵辦。

有現場民眾拍下畫面並分享至社群平台，馬路上可以看到彭男沿路推倒砸毀的腳踏車，他失控站在路中拿起三角錐往店家內丟擲，隨後又走進店家將水管扯出，攔阻經過的用路人通行，更有網友留言表示，「我是那個他拉水管被擋住的機車騎士，我用超級問號的臉看他，他就一臉生氣的瞪著我，騎過去根本像在跑道具賽。」

中壢警分局長林鼎泰呼籲，飲酒應適量，切勿酒後滋事、破壞財物或影響公共安寧，警方對於危害治安及擾亂秩序行為，將依法究辦，維護民眾安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢男深夜酒後暴走！拿「三角錐」砸店又扯水管擋路