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平鎮逃到楊梅！毒蟲拒檢狂飆撞警車 卡死巷動彈不得被逮
桃園市平鎮、楊梅區16日下午爆發警匪追逐，保安警察大隊員警巡邏行經平鎮區金陵路，發現一台自小客車形跡可疑，上前攔查時，該車竟加速逃逸，一路蛇行、闖紅燈，還衝撞警車。後續該車駛入楊梅區梅高路內死巷，員警上前破窗、壓制45歲榮姓犯嫌與57歲徐姓犯嫌，並發現車上有毒品海洛因及依託咪酯菸彈，且駕駛毒品唾液快篩呈陽性，全案依毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險案，依法移送偵辦。
保大表示，員警16日下午於平鎮區金陵路執行巡邏勤務，發現一輛自小客車形跡可疑，上前攔查時，榮嫌與徐嫌見狀即加速逃逸，並沿途蛇行及闖紅燈等，拒不受檢、規避警方攔查。
犯嫌沿途逃竄，並衝撞攔截圍捕之警車，隨後犯嫌駕車駛入楊梅區梅高路內死巷，員警便予以破窗並立刻壓制犯嫌逮捕。
保大提到，員警發現車內藏有第一級毒品海洛因及依託咪酯菸彈。經警方對駕駛實施毒品唾液快篩檢測，呈現毒品陽性反應。全案依毒品危害防制條例、妨害公務及公共危險案偵辦。
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本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮逃到楊梅！毒蟲拒檢狂飆撞警車 卡死巷動彈不得被逮
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