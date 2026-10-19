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車身撞爛！中壢男深夜連撞8車釀4傷 情緒失控攻擊警察
桃園市中壢區環北、民權路口昨(18)日深夜22時許發生車禍，一名37歲陳姓男子不明原因衝撞8台汽車，中壢警分局獲報到場處理，經檢測陳男沒有酒駕、毒駕，卻情緒相當激動，還攻擊警察，引來大批民眾圍觀。警方表示，全案依刑法妨害公務及公共危險逮補，另依違反道路交通管理處罰條例第43條，開立危險駕駛罰單。
警方說明，陳男駕駛自小客車先於環北路碰撞1輛自小客後，又在環北路與民權路前衝撞前方7台汽車，初步統計現場包含陳男共有4人受傷，所幸均無生命危險。
經實施初步檢測，陳男沒有毒品、酒精反應，然而他因情緒失控攻擊員警，遭到警方當場壓制。後續警方依涉嫌刑法妨害公務及公共危險逮補陳男，並依道路交通管理處罰條例第43條開罰。
究竟陳男為何會突然撞上多部車輛，且情緒如此失控，尚待警方進一步調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：車身撞爛！中壢男深夜連撞8車釀4傷 情緒失控攻擊警察
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