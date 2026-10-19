車身撞爛！中壢男深夜連撞8車釀4傷 情緒失控攻擊警察

代價真的很痛！自媒體「柏廷很有事」的陳姓男子今年3月開車南下，行經國道3號龍潭路段時，因使用特斯拉駕駛輔助系統期間雙手離開方向盤伸懶腰，遭國道警方拍下舉發，不僅被開罰1萬8000元，還須參加3小時道路交通安全講習，並面臨吊扣車牌半年。陳男近日在thread分享這段經歷，坦言這次教訓相當高昂，除了罰款與講習費用，車輛無法使用期間仍須負擔貸款、保險等開銷，讓他直呼「真的是被自己蠢死」，也藉此提醒其他駕駛不要重蹈覆轍。

2026-10-19 11:00