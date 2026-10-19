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中壢少年遭拖行狂踹妹妹也被恐嚇 黃瓊慧籲嚴查防報復

桃園電子報／ 桃園電子報

 

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桃園市議員黃瓊慧呼籲，相關單位提供被害少年及其妹妹必要的安全保護與心理輔導，不能因事件發生在校外，就讓保護學生的責任落空。圖：黃瓊慧服務處提供

桃園市中壢區15日晚間發生少年集體施暴事件，一名少年在中山東路三段某宮廟廣場遭多人拖行、毆打及踹踢，施暴影片隨後在網路流傳，引發社會關注。桃園市議員黃瓊慧表示，已在得知事件後通報警察局及教育局，要求徹查施暴、拍攝影片及其他在場人士的行為與責任，並呼籲相關單位提供被害少年及其妹妹必要的安全保護與心理輔導，不能因事件發生在校外，就讓保護學生的責任落空。

根據網路流傳影片，一名少年遭多名男女學生包圍，有人將少年拉倒、拖行，另有人接連出手毆打、踹踢，即使少年倒地哭喊，暴力行為仍未停止。影片曝光後引起網友憤怒，也讓外界關注涉案學生的年齡、事發原因及當時是否有人出面制止。

黃瓊慧指出，這起事件涉及多名未成年人圍毆一名少年，不僅拖行、毆打，還朝其腹部及下體踹踢，讓看過影片的人感到憤怒，也心疼受害孩子的處境。

黃瓊慧表示，多人對一名少年施以暴力，現場還伴隨恐嚇、訕笑及謾罵，甚至有人將影片上傳網路，對被害人及其家長都是難以承受的傷害。她強調，不能用一句「只是在玩」就輕輕帶過，涉嫌犯罪的行為不能姑息，更不能淡化孩子受到的傷害。

黃瓊慧說，看到影片後已立即通報警方及教育局，要求聯絡學生家長與校方，並指出據她了解，被害少年家長已報案並提出傷害告訴。她也質疑，涉案學生是否曾有其他施暴行為，事發當時宮廟內若有成年人在場，為何未能及時制止。

「我要求警方儘速蒐集所有的證據，釐清施暴、拍攝及其他在場人士各自的行為與責任。」黃瓊慧表示，教育局也應聯繫相關學校，通知涉案學生家長共同處理，不能因為事件發生在校外，就忽略學校對學生的輔導及保護責任。

被害少年的母親事後也在社群平台發文，指出當時女兒陪同哥哥前往宮廟，目睹哥哥遭人毆打後，曾試圖上前勸阻，卻遭對方恐嚇，如果敢報警就連她一起打。家屬表示，少年事後已完成驗傷、報案及提告，並已安排轉學。相關恐嚇情節及個別涉案者責任，仍有待警方進一步調查。

對於被害妹妹也遭恐嚇的說法，黃瓊慧表示，不能讓涉嫌施暴者仗著未成年身分而有恃無恐，應依法追究責任。她認為，除了釐清這次事件，也應重視少年暴力及霸凌案件的法律責任與預防機制，避免類似事件反覆發生。

中壢警分局表示，仁愛派出所18日凌晨發現網路流傳的少年遭毆打影片後，主動展開調查，並確認相關人員身分。警方初步查出，事件發生於15日晚間9時許，雙方疑因感情糾紛引發衝突，被害少年已於18日上午完成報案程序，警方也通知相關涉案人員及其法定代理人到案說明，原預計19日依《少年事件處理法》將全案移送桃園地方法院少年法庭處理。

教育局指出，涉案學生分別就讀兩所國中及一所國小，初步了解，事件疑因一名男學生與女學生發生衝突，女學生男友及其他在場學生隨後加入毆打。由於事發原因、參與人數及個別行為仍待進一步釐清，相關情節應以警方調查結果為準。

教育局表示，已要求相關學校聯繫家長，掌握學生身心狀況，並由學務處及輔導室啟動必要的管教、輔導措施，提供被害學生安心就學策略，同時加強法治教育及學生同儕互動輔導。

黃瓊慧強調，接下來最重要的是確保被害孩子不再受到威脅，教育局及校方應提出具體的就學安全與心理支持措施。她也表示，將持續協助家長、追蹤事件處理進度，並主張檢討未成年犯罪及霸凌相關罰則，避免孩子因暴力事件留下長期傷害。

由於本案涉及未成年人，警方也提醒民眾，切勿任意公開或散布足以辨識被害人及涉案少年身分的影像與個人資料，以免造成二度傷害或觸犯相關法律。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢少年遭拖行狂踹妹妹也被恐嚇 黃瓊慧籲嚴查防報復

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