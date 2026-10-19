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苗栗女高中生假日返校做海報被反鎖 警連繫校方引導助脫困

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一名女高中生上周六休假日到學校製作海報，結果忙忘了時間，被鎖在校園大樓內，警方獲報與校方人員聯繫，透過電話指引女學生從備用地下通道另一處鐵門脫困，後續交由家長接送返家。

頭份警分局今天表示，頭份分局斗坪派出所警員林子豪於17日下午5點許執行備勤勤務接獲女學生的朋友報案，指稱頭份市某高中有學生受困校園大樓內請求警方協助，立即趕赴現場。

員警抵達校園，除聯繫校方人員外，也在校園內尋找可行的出入動線，經詢問該校技工得知大樓地下室另有一處鐵門可由內向外開啟；警方隨即透過手機聯繫引導女學生前往地下一樓的備用通道，依照指示順利開啟鐵門走出大樓。警方確認女學生平安，後續由家長到場接送返家，家屬也感謝警方的協助解圍。

頭份警分局長郭譯隆表示，警察為民服務不分案件大小，只要民眾有需要，警方都會積極伸出援手。同時提醒學生，返校從事課業或活動布置時，應事先確認校園開放時間及大樓出入動線，並與校方保持聯繫，倘若遇到受困情形，應保持冷靜，切勿冒險攀爬或強行突破門窗，並立即向校方或警方求助，以確保自身安全。

警方獲報與校方人員聯繫，透過電話指引女學生從備用地下通道另一處鐵門脫困。圖／警方提供
警方獲報與校方人員聯繫，透過電話指引女學生從備用地下通道另一處鐵門脫困。圖／警方提供

警方確認女學生平安，後續由家長到場接送返家，家屬也感謝警方的協助解圍。圖／警方提供
警方確認女學生平安，後續由家長到場接送返家，家屬也感謝警方的協助解圍。圖／警方提供

苗栗 返校 校園

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