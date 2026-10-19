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影／台中北區中清路連環撞 休旅車肇事駕駛棄車逃逸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區中清路一段今日上午約8時發生連環交通事故，一輛休旅車撞上路邊臨停車輛後，波及同向行駛的機車及另一輛休旅車，一名行人為了閃避，也撞上騎樓內停放的機車。事故造成機車騎士擦傷，行人因頭暈送醫檢查。肇事休旅車駕駛在事故後棄車離去，警方已蒐證全力追查。

第二警分局表示，今天上午7時59分許接獲通報，中清路一段發生交通事故，隨即派遣員警到場處理。初步了解，肇事休旅車沿中清路一段往英才路方向行駛，途中與路邊臨停車輛發生碰撞，接著又波及同向行駛的機車及另一輛休旅車。

事發當下，一名路過行人為了閃避失控的事故車輛，慌忙中撞上停放在騎樓的機車。事故共造成機車騎士擦傷，行人則因頭暈送醫檢查，其餘駕駛沒有明顯傷勢。

警方指出，在場的相關駕駛都已完成酒測，未發現酒駕，肇事休旅車駕駛在事故發生後棄車離開現場，警方已蒐集相關事證、積極追查，以釐清事故發生經過、肇事原因及相關責任。

第二警分局呼籲，駕駛人行車應隨時注意車前狀況，並與前車保持安全距離。若發生交通事故，應立即停車、採取必要的安全措施並報警處理，切勿擅自離開現場，以免衍生法律責任。

台中市北區中清路今早8時許發生一起連環<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人。記者陳宏睿／翻攝

台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人。記者陳宏睿／翻攝

台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路今早8時許發生一起連環車禍，一輛休旅車撞上路邊停車後，波及一輛機車與路邊行人。記者陳宏睿／翻攝

台中 休旅車 車禍 肇逃

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