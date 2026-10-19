影／湖口榮光路驚悚車禍！行人跨雙黃線遭撞飛 10秒畫面引熱議

新竹縣湖口鄉榮光路昨天晚間發生機車與行人碰撞事故，1名泰籍阿姓移工穿越道路買菸時，與1名沿榮光路西往東行駛的機車騎士發生碰撞，雙方均受傷送醫，所幸意識清楚。事故監視器畫面在網路曝光後，引發網友熱議，據稱事發地點鄰近當地俗稱的「湖口私娼寮」，相關影片吸引1萬多名網友轉傳討論。

監視器畫面顯示，夜間道路車流往來，1名行人疑似從道路穿越車道，跨越雙黃線時，與直行機車發生碰撞，行人當場倒地，機車也隨之倒下，驚險過程全被拍下。

新湖警分局表示，警方於10月18日18時1分許接獲通報，事故地點在湖口鄉榮光路30號前。經了解，泰籍阿姓移工自述要穿越道路買菸，與機車騎士發生碰撞。阿男全身多處擦挫傷，李姓機車騎士則頭部受傷，雙方均由救護車送醫，機車騎士酒測值為0。

有網友分析，行人疑似等最後一輛汽車通過後才穿越馬路，當時對向機車可能正好落在視線死角，加上車速等因素，騎士疑似來不及閃避。不過，實際肇事原因仍須由警方進一步調查。

目前初步研判，行人疑違規穿越雙黃線，機車騎士則疑未注意車前狀況，詳細肇因仍待調查釐清。警方呼籲，行人應遵守交通規則，勿違規穿越車道；駕駛人行經道路時，也應隨時注意車前狀況，共同維護交通安全。

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新竹縣湖口鄉榮光路昨天晚間發生機車與行人碰撞事故。圖／擷取自影片

1名泰籍阿姓移工穿越道路買菸時，與1名沿榮光路西往東行駛的機車騎士發生碰撞，雙方均受傷送醫。圖／警方提供