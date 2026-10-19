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代價超慘！國道開車伸懶腰 特斯拉車主噴1.8萬、半年不能開「被自己蠢死」

聯合新聞網／ 綜合報導

陳男因使用<a href='/search/tagging/2/特斯拉' rel='特斯拉' data-rel='/2/111865' class='tag'><strong>特斯拉</strong></a>駕駛輔助系統期間雙手離開方向盤伸懶腰，遭<a href='/search/tagging/2/國道' rel='國道' data-rel='/2/106404' class='tag'><strong>國道</strong></a>警方拍下舉發，不僅被<a href='/search/tagging/2/開罰' rel='開罰' data-rel='/2/237204' class='tag'><strong>開罰</strong></a>1萬8000元，還須參加3小時道路交通安全講習。圖／threads（@yun276888）授權提供，未經同意禁止轉載。
陳男因使用特斯拉駕駛輔助系統期間雙手離開方向盤伸懶腰，遭國道警方拍下舉發，不僅被開罰1萬8000元，還須參加3小時道路交通安全講習。圖／threads（@yun276888）授權提供，未經同意禁止轉載。

代價真的很痛！自媒體「柏廷很有事」的陳姓男子今年3月開車南下，行經國道3號龍潭路段時，因使用特斯拉駕駛輔助系統期間雙手離開方向盤伸懶腰，遭國道警方拍下舉發，不僅被開罰1萬8000元，還須參加3小時道路交通安全講習，並面臨吊扣車牌半年。陳男近日在thread分享這段經歷，坦言這次教訓相當高昂，除了罰款與講習費用，車輛無法使用期間仍須負擔貸款、保險等開銷，讓他直呼「真的是被自己蠢死」，也藉此提醒其他駕駛不要重蹈覆轍。

陳男表示，當時是要載爸爸前往南投，上國道後便開啟駕駛輔助功能，一路南下行經龍潭路段時，因伸懶腰而雙手同時離開方向盤，沒想到這個動作被國道攝影機拍下，之後便收到罰單。他回憶，剛看到照片時，覺得自己的姿勢相當好笑，沒想到繼續往下看，發現罰款竟高達1萬8000元，瞬間笑不出來。除了罰鍰，還得參加3小時道路交通安全講習，另須支付600元講習費用，車牌也遭吊扣半年。

這段期間，陳男的車輛雖然無法上路，卻仍須持續負擔車貸、保險等費用，加上每個月往返台中約3至4趟的交通支出，累積下來更是一筆不小的開銷。他也在貼文中透露，車牌遭吊扣已滿5個月，正式進入最後30天，因此才選在這個時間點分享經歷。原本只是想公開自己的糗事，讓大家笑一笑，也提醒其他人別犯同樣的錯，甚至花了5個月做好遭網友批評的心理準備，沒想到收到的反而是許多溫暖回應，讓他相當感謝。

根據《三立新聞網》報導，國道警方指出，陳男駕駛的特斯拉於2026年3月20日下午2時41分許，行經國道3號南向71.7公里處時，因開啟駕駛輔助功能卻雙手離開方向盤，警方依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款製單舉發。警方提醒，駕駛輔助系統僅能提供輔助，駕駛人仍須手握方向盤、留意前方路況及車輛動態，切勿誤將輔助功能當成可以完全放手的自動駕駛系統，才能在突發狀況發生時及時應變，確保行車安全。

特斯拉 罰款 開罰 國道

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