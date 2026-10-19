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媽載3孩上學釀車翻覆 宜蘭縣民大道路口2車對撞5傷送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>市縣民大道二段726巷與陽明六路62巷口發生<a href='/search/tagging/2/休旅車' rel='休旅車' data-rel='/2/104922' class='tag'><strong>休旅車</strong></a>對撞，當時正值上學上班時段，其中一輛是媽媽開車載3個孩子去上學，車輛側翻在大馬路上，兩車共造成5人受傷送醫。圖／消防局提供
宜蘭市縣民大道二段726巷與陽明六路62巷口發生休旅車對撞，當時正值上學上班時段，其中一輛是媽媽開車載3個孩子去上學，車輛側翻在大馬路上，兩車共造成5人受傷送醫。圖／消防局提供
宜蘭市縣民大道二段726巷與陽明六路62巷口今天上午7時許發生休旅車對撞事故，當時正值上學上班時段，一輛車是由媽媽開車載3個孩子去上學，撞車後側翻大馬路上，小孩飽受驚嚇。兩車共造成5人受傷送醫。

宜蘭縣消防局7時05分接獲2輛小客車的車禍報案，消防局獲報後出動宜蘭及壯圍分隊救護車到場救援，救護車抵達現場時是兩輛休旅車在路口相撞，其中一輛藍色休旅車側翻在路面，另一輛車頭凹陷，側翻車內是一位媽媽載著3個孩子要去上學，另1輛車只有1名女性駕駛，兩車5人受傷自行脫困。

經查，事故地點是處無號誌路口，兩車疑似未留意路口狀況，沒有放慢速度，受傷5人多是擦挫傷，意識清楚，被救護車送往國立陽明交大醫院治療，肇事原因尚待警方調查釐清。

宜蘭市縣民大道二段726巷與陽明六路62巷口發生休旅車對撞，當時正值上學上班時段，其中一輛是媽媽開車載3個孩子去上學，車輛側翻在大馬路上，兩車共造成5人受傷送醫。圖／消防局提供
宜蘭市縣民大道二段726巷與陽明六路62巷口發生休旅車對撞，當時正值上學上班時段，其中一輛是媽媽開車載3個孩子去上學，車輛側翻在大馬路上，兩車共造成5人受傷送醫。圖／消防局提供

宜蘭市縣民大道二段726巷與陽明六路62巷口發生休旅車對撞，當時正值上學上班時段，其中一輛是媽媽開車載3個孩子去上學，車輛側翻在大馬路上，兩車共造成5人受傷送醫。圖／消防局提供
宜蘭市縣民大道二段726巷與陽明六路62巷口發生休旅車對撞，當時正值上學上班時段，其中一輛是媽媽開車載3個孩子去上學，車輛側翻在大馬路上，兩車共造成5人受傷送醫。圖／消防局提供

宜蘭 車禍 休旅車

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